El viaje de lujo por Europa de Katy Perry y Justin Trudeau: mayordomo 24 horas y caviar ilimitado en el Orient Express

Katy Perry (42 años) y Justin Trudeau (54) parecen estar viviendo una auténtica luna de miel. Pese a que la pareja no está casada -cada vez son más fuertes los rumores de un posible compromiso entre ellos-, los enamorados han pasado las últimas semanas viajando por Europa, entre hoteles de lujo, cenas íntimas y paseos románticos.

Barcelona, París, Milán y Venecia son algunas de las ciudades que han visitado en un periplo que ha culminado a bordo del legendario Venice Simplon-Orient-Express. Es el tren de lujo más famoso de toda la historia, está operado por Belmond y evoca la época dorada del ferrocarril europeo con vagones originales de los años veinte y treinta y una estética Art Déco.

La cantante y el ex primer ministro de Canadá subieron a bordo del convoy en la Ciudad del Amor, tras hospedarse en el Ritz, y descendieron en la Ciudad de los Canales. El viaje terminó el 23 de noviembre en el aeropuerto veneciano de Marco Polo, donde la pareja puso de nuevo rumbo al continente americano donde residen.

La propia estrella de la canción ha dejado un álbum de 20 fotografías en sus redes sociales que muestra cómo ha sido su envidiable estancia en el Orient-Express.

Las imágenes difundidas por la artista muestran a ambos caminando por los pasillos del tren, compartiendo momentos íntimos y disfrutando felices del trayecto.

Perry y Trudeau no habrían viajado en un camarote convencional, sino en una de las exclusivas Grand Suites. La pareja eligió L'Observatoire, un carruaje privado añadido el año pasado que cuenta con un dormitorio doble, un comedor, una biblioteca con 1.000 libros, claraboyas con limpiaparabrisas por si llueve y un suministro ilimitado de caviar y champán.

Según la información publicada, estas opciones superan los 14.000 euros por persona y trayecto e incluyen además mayordomo las 24 horas y bañera independiente junto a la ventanilla, como se puede ver en una de las imágenes que ha publicado ella.

En las mismas, Katy lucía un impresionante minivestido de satén y seda color champán de De La Vali, que se vende por 730 dólares, mientras que Justin estaba también muy elegante con un esmoquin blanco.

La pareja en el aeropuerto de Venecia. Getty Images

Barcelona, el punto de partida

El tour europeo de Katy y Justin comenzó el 17 de noviembre en Barcelona. Allí, el expolítico participó como ponente en el foro Metafuturo, de Atresmedia, mientras ella lo acompañaba desde la primera fila.

Durante la conferencia, el exprimer ministro canadiense recordó una cita con Perry en la azotea de un hotel de Montreal meses después de abandonar el cargo, un gesto que evidenció cuánto ha evolucionado su relación desde que comenzaron a verse en 2025.

Barcelona marcó el inicio de una semana que combinó compromisos profesionales, turismo, cenas y apariciones públicas. Desde España, la pareja puso rumbo a Francia.

En París, un selfie de la pareja con Emmanuel Macron (48) se convirtió en uno de los detalles más virales del viaje. La imagen alimentó bromas sobre un supuesto "tercero en discordia".

París no fue solo una escala romántica, también el punto de salida del trayecto en el Orient Express hacia Venecia. Entre medias, la pareja realizó una breve parada en Milán.

La pareja debutó en la alfombra roja en el Festival de Tribeca en Nueva York. Getty Images

Esta gira europea no es un episodio aislado. Perry y Trudeau llevan más de un año compartiendo viajes, eventos internacionales y momentos cotidianos, desde su primera aparición conjunta en Montreal en julio de 2025.

No fue hasta junio del 2026 que debutaron en una alfombra roja en el Festival de Tribeca, en Nueva York, durante el estreno del documental de la gira de Perry. Fue su primera aparición oficial en un evento público de este tipo.

Su matrimonio con Brand

Este viaje de Katy Perry se produce en medio de las continuas afirmaciones que aseguran que la cantante estaría planeando revelar algunos detalles de su matrimonio con Russell Brand (51), quien ha sido condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresión sexual.

Katy Perry y Russell Brand. Getty Images

La pareja se conoció mientras el presentador británico filmaba Get Him To The Greek en 2009, y se casaron al año siguiente en una ceremonia hindú en la India. Solo un año después, él ponía fin a su matrimonio a través de un mensaje de texto justo cuando ella estaba a punto de subirse al escenario para una actuación.

Aunque la intérprete de I Kissed A Girl no se ha pronunciado sobre la actual situación de Brand, en una entrevista en Vogue en 2013 aseguró que el humorista era un hombre "muy controlador". Ahora parece estar dispuesta a revelar cómo fue realmente su relación.