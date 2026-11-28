Keanu Reeves y Alexandra Grant exprimen Valencia: motos en Cheste, arte en el IVAM y cena en el casco histórico

Este fin de semana, Valencia se ha convertido este fin de semana en el epicentro mundial del motor y la cultura. La razón tiene nombre propio: Keanu Reeves (61 años). El protagonista de Matrix ha regresado a la capital del Turia junto a su pareja, la artista Alexandra Grant (52), en una intensísima escapada que ha combinado la adrenalina del motociclismo, el arte contemporáneo y la alta gastronomía local. No han parado.

El motivo principal del viaje ha sido asistir juntos al Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, celebrado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

No es la primera vez que pisan este escenario: la profunda fascinación del actor canadiense por el motociclismo, que lo llevó a cofundar su propia marca, Arch Motorcycle, lo trae de vuelta a tierras valencianas por tercera vez, tras sus estancias previas en 2017 y 2018.

Keanu Reeves y su pareja, Alexandra Grant, en su visita al Institut Valencià d’Art Modern. @gva_ivam

Arte y vanguardia

Lejos de limitarse al circuito, la pareja ha desplegado una cargada agenda cultural. El pasado viernes por la mañana, acompañados también por la madre de la artista, recorrieron el céntrico barrio de El Carmen para visitar el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

Guiados por la directora adjunta de la institución, Kristine Guzmán, Reeves y Grant exploraron la nueva colección permanente del museo. Ambos se detuvieron ante piezas clave de referentes del siglo XX y XXI como Marcel Duchamp, Joan Miró y Antoni Tàpies, además de creadores locales como Carmen Calvo, Andreu Alfaro y el Equipo Crónica.

Esta parada guarda un significado especial para Grant. En 2020, la escultora y pintora estadounidense ya estrechó lazos con la escena creativa valenciana al colaborar con el dúo de ilustradoras Cachete Jack en un proyecto solidario de su iniciativa grantLOVE.

Cena italiana en el centro

La jornada concluyó en uno de los enclaves gastronómicos favoritos del actor en la ciudad: el restaurante italiano San Tommaso, situado en pleno casco histórico y que Reeves ya visitó en 2017.

El local celebró públicamente la fidelidad del intérprete con un mensaje de agradecimiento. "Es un orgullo y una enorme alegría recibir una vez más en San Tommaso a nuestro querido y admirado actor Keanu Reeves, en esta ocasión acompañado de su pareja, la reconocida y encantadora artista Alexandra Grant. Ha sido un placer compartir momentos tan especiales con vosotros", han destacado.

La velada dejó además una anécdota destacada cuando el escritor y cineasta José María Zavala (64) coincidió con la pareja, y ha compartido en redes sociales un encuentro que ha calificado de "providencial" e "inolvidable".