La tumba del actor Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en Friends, ha sido modificada y ya no incluye la referencia a la serie que lo hizo mundialmente famoso. El cambio ha sido descubierto por la revista Entertainment Weekly, que visitó el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills, en Los Ángeles, y comprobó que la placa había sido sustituida.

La nueva lápida conserva el recuerdo afectivo hacia el actor, pero elimina el guiño directo a Friends. En lugar de la inscripción anterior, "Much Loved -Friend-" (Mucho amor, amigo), ahora aparece "Rest Now" (Descansa ahora) y "We Love You With Our Whole Hearts" (Te amamos con todo nuestro corazón), junto con su nombre completo y sus fechas de nacimiento y muerte.

La placa original había sido colocada en enero de 2026, más de dos años después de la muerte de Perry, lo que ya resultó sorprendente para sus admiradores. Aquella inscripción incluía la palabra Friend, que muchos fans interpretaron como un homenaje a la serie Friends y a su personaje, Chandler Bing.

'Friends' star Matthew Perry's grave marker no longer references his 'Friends' role. The new plaque at Forest Lawn Hollywood Hills replaces the "Much Loved, Friend" marker, which now reads "Rest Now" followed by "We Love You With Our Whole Hearts." (via Entertainment Weekly) https://t.co/ZgETwab9RS — sitcom crave (@sitcomcrave) November 25, 2026

La nueva placa es más grande y mantiene un mensaje de cariño hacia el actor, pero ya no menciona la comedia. Esto ha llamado la atención de los seguidores, que se preguntan por qué se retiró una referencia tan reconocible a la obra más famosa de Perry.

Chandler Bing fue uno de los personajes más queridos de la serie, emitida entre 1994 y 2004. De hecho, este jueves, 26 de noviembre, la ficción se convertía de nuevo en uno de los temas más comentados en las redes sociales ya que muchos usuarios traían a la memoria los memorables capítulos dedicados al día de Acción de Gracias.

De momento, la familia de Matthew Perry no ha hecho una declaración pública explicando la nueva inscripción.

Muerte temprana

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, por los "efectos agudos" de la ketamina. Su cuerpo fue encontrado flotando en el jacuzzi de su casa. Cinco personas -seis médicos, una narcotraficante, un intermediario y el asistente personal del actor- fueron declarados culpables de su muerte.

A finales de octubre, Netflix emitió un documental sobre el famoso intérprete donde su hermana Mia Perry habló sobre los problemas con el alcohol y las pastillas de Matthew.

El elenco de 'Friends'. Getty Images

"Se gastó 7 millones en intentar desintoxicarse. Creía que era imposible vivir sin consumir", confesó.

El propio actor escribió sus memorias antes de morir para contar su historia y así poder ayudar a personas que se encontraran en su misma situación. El libro fue un éxito de ventas y Matthew recibió los elogios y el aplauso del público por contar su historia con tanta sinceridad.