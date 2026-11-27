Una fuerte tormenta amenazó con arruinar el Día de Acción de Gracias en EEUU este jueves 26 de noviembre. Las lluvias y el mal tiempo hicieron temer que muchas familias y celebridades no pudieran reunirse para la tradicional cena, pero al final la mayoría logró celebrar la fecha entre seres queridos.

A pesar de las condiciones climáticas, las estrellas compartieron en redes sociales cómo pasaron la festividad. Jennifer Lopez (57 años) fue una de las estrellas que publicó un mensaje especialmente emotivo. Acompañada de una fotografía familiar, escribió que nunca se había sentido más agradecida por el amor que recibe y por la vida que comparte con sus seres queridos.

Celine Dion (58) también agradeció el apoyo de su familia y de sus fans, además de destacar su regreso a los escenarios durante este año, y deseó a sus seguidores un Día de Acción de Gracias lleno de amor.

Mientras algunas estrellas optaron por una cena tradicional en casa, otras aprovecharon la fecha para viajar o reunirse con amigos. Sofía Vergara (54) eligió una jornada relajada en la playa de su natal Barranquilla, Colombia, junto a su familia.

La influencer Lele Pons (30) organizó un “Friendsgiving” en Miami con un grupo de amigas, entre ellas Natti Natasha (39), Nadia Ferreira (27), Camila Cabello (29) y Evaluna (29). La celebración se hizo viral en Instagram, donde la publicación reunió más de 520 mil “me gusta” en pocas horas.

Jada Pinkett Smith (55), por su parte, organizó una gran cena, y varios artistas utilizaron sus redes para agradecer a sus seguidores, a sus familias y por los logros alcanzados durante el año.