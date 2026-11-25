Chiara Ferragni (39 años) dice haberse cansado de proyectar al mundo una imagen perfecta de sí misma, cuando su realidad, en determinados momentos de su vida, ha sido todo lo contrario: un derrumbe, un amasijo de "escombros", como la propia influencer lo define ahora.

La italiana se ha sincerado como nunca en una suerte de documental o película titulada Chiara Ferragni: de frente, que ya se puede ver en Netflix desde este pasado lunes, 23 de noviembre. En este producto audiovisual, Chiara mira a cámara, y se desnuda como nunca.

No, su vida no ha sido perfecta, nada que ver. Detrás de esa influencer y empresaria de éxito, de esa estudiante de Derecho que un día abrió camino y creó escuela para las influencers, la primera que tuvo la idea de plasmar su vida en Instagram, hay luces y muchas sombras.

Chiara y Fedez en un evento en diciembre de 2021. Gtres

En esta película, Ferragni hace un repaso por su vida. Con gran valentía, la italiana mira al frente -nunca mejor dicho- y se encara con sus fantasmas. Los tiene, claro que sí. Dice que se pensó muy mucho el grabar este especial, y que su familia la animó a ser, sobre todo, sincera.

"No quiero que me perdonen, quiero que me vean tal y como soy. Pero estoy cagada de miedo. También estoy traumatizada por todas las veces que pensé que estaba haciendo lo correcto enfrentándome a todo, pero no salió como esperaba", dice.

Tanta responsabilidad siente Chiara que, admite, se le va la voz durante la grabación. Su perfecta vida -mejor: la perfección que ella vendió y todos compraron- se resquebrajó en 2023. El caso Pandoro estalló y ella se vio en el centro de una vorágine muy complicada.

Sabido por todos es que a Ferragni se le acusó de estafa agravada por publicidad engañosa en el conocido caso, por las campañas que hizo entre 2021 y 2022 con el pandoro de Balocco y los huevos de Pascua de Dolci Preziosi. Se la multó con un millón y medio de euros.

La acusación sostenía que la influencer dio a entender que comprar esos productos contribuiría a una donación benéfica para el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín, cuando en realidad Balocco ya había hecho una donación fija e independiente del volumen de ventas.

"No me esperaba una multa tan grande, no me esperaba que saliera en los medios. Lo primero que hice fue despertar a Federico -Fedez- y le dije 'qué hago, qué hago'". Y agrega: "En ese momento, nadie de mi equipo quería asumir la responsabilidad. Estaban aterrados".

La expareja, en un acto público. Gtres

"Estaba destrozada por lo que estaba pasando. Fedez estaba conmigo. Le decía 'Fedez, por favor, apóyame'. Y él me dijo 'pero no me dijiste que ibas a cobrar un millón'". En este punto del relato, la influencer sostiene que el rapero era un hombre "competitivo" y celoso.

"Nunca hablé con él sobre mis ganancias y mentía sobre lo que ganaba. Le decía que ganaba menos porque creo que él es muy competitivo. Eso de cuánto ganaba era mi forma de inflar mi ego a mí misma. Con él, era todo lo contrario: tenía que hacerme más pequeña".

En la producción interviene Filippo, buen amigo de Chiara, quien apunta: "Federico, que estaba en casa, había entrado en pánico. Incluso, más que ella". En medio de esa locura, ella se graba un vídeo, aconsejada por todos, y en él "dije lo del 'error de comunicación', que fue lo peor que pude decir".

"Todavía en ese momento no entendía lo que había hecho". El amigo vuelve a señalar a Fedez, deslizando que el escándalo Pandoro "no le trajo paz en casa" a Chiara. Después de aquello, a Ferragni la hundieron en el fango: "Sentía como si hubiera matado a alguien y no me acordase".

"Nunca en mi vida he querido parecer una puta víctima", asevera la empresaria. La película viaja en el tiempo, al año 2009, cuando se produce la explosión de Chiara, su ascensión meteórica cuando lanza su primer blog, The Blonde Salad. En 2010, estalla el fenómeno life style.

Chiara empieza a acudir a desfiles de moda. Las marcas se fijan en ella. "Estoy orgullosa de mi camino. (...) Con el caso Pandoro pensé, 'bueno, así la gente verá que no soy perfecta, porque hice algo malo'. Es culpa mía dar esa imagen de perfección, quería ser buena en todo".

Fedez: amor y toxicidad

Chiara y Fedez, abrazándose. Gtres

Salen imágenes de máxima plenitud, solaz y felicidad entre Chiara y Fedez. Y ella reflexiona de fondo: "Imagina hacer todo eso teniendo -él- un amante en ese momento. Por desgracia siempre sentí que no era una relación destinada a funcionar. Creía en este cuento de hadas".

"Sabía que no era perfecto, pero pensaba que ninguna relación lo era. Que toda pareja puede superar cualquier cosa", apostilla Chiara. Esta historia de amor comenzó cuando él la menciona en una de sus canciones. Opina Filippo, el amigo de ella: "La mencionó con un propósito".

"Sabía que hablar de Chiara contribuiría al éxito de esa canción. Federico no es nuevo en esto y, desde luego, no es ingenuo". Habla Ferragni: "Me escribió y me dijo 'venga, queda conmigo. Podemos liarnos". No en plan psicópata, sino en plan mono".

Aquí se descubre una presunta traición de Federico: "Le dije que viniera a mi hotel para que nadie nos viera y salieron unas fotos de paparazzi". Filippo opina: "Yo le dije 'Chiara, ¿no crees que esto fue algo orquestado?'".

Ella le trasladó a Fedez su sospecha: "Se enfadó. Me dijo '¿Crees que yo necesito esto?'". Pero la historia siguió, y también la proyección de la perfección. Llegó el día en que él le pidió matrimonio en el Arena de Verona, durante un concierto multitudinario en mayo de 2017.

La madre de Chiara, que interviene en el documental, desliza: "Yo no estaba el día que él le pidió matrimonio. Este es un tema que no me apetece tratar". Sí: los padres no comulgaban con aquello. "Mis padres no lo aprobaban al cien por cien", dice la influencer.

Filippo revela: "Los días previos ella tenía dudas de la relación, no sabía si quería seguir. No porque no estaba enamorada, sino porque estaba cansada de las dinámicas de la relación. Ese día de la pedida en el concierto todos pensamos que la estaba arrinconando".

Chiara Ferragni y Fedez en una imagen. Redes Sociales

"Siempre discutíamos mucho y siempre eran, en mi opinión, discusiones inútiles. Al mes, ya se puso celoso y discutimos. Si hablaba con otra persona, se enfadaba mucho. Era muy tóxico". Pero dijo sí. "Si decía que no, la relación se acabaría".

"Para mí, todo fue muy sincero, pero queríamos ocultar las partes feas porque nadie nos hubiera querido si supieran lo que pasaba cuando la cámara estaba apagada. La gente quería un cuento de hadas. A todo el mundo le gustaba. Y a mí me gustaba".

Se expone en la película una escena clave. 2018. Fiesta de cumpleaños de Fedez. Chiara, como regalo, cierra un supermercado para festejar con amigos. Todo se desmadra y salen imágenes de los invitados jugando con frutas, que acaban por los suelos. Las críticas son feroces.

Al ver la que se monta a nivel mediático, Fedez se graba un vídeo, con Chiara al lado, y toma la palabra sin consultarle a ella lo que iba a decir. "Mi madre y Chiara me dijeron que donarían la comida a los necesitados", se defiende, para limpiar -sólo- su imagen.

"Eso fue terrible, verme ahí atrás sin decir nada", reflexiona Chiara. Aquí el relato se vuelve más oscuro, porque la influencer cuenta cómo era Fedez en la intimidad, de puertas para adentro. Dice Filippo que un día ella les contó a los amigos: "'No me dejéis sola con Federico'. Era un grito de ayuda".

"No salía de la habitación, solo quería ver cosas en su móvil. Necesitaba pasar tiempo solo, incluso cuando tenía que pasar tiempo con su familia", apuntala Chiara. "Federico era estar cabreado y en silencio. (...) Nos miraba a los amigos con desprecio y asco", lo resume Filippo.

"Se decía que a mí eso no me importaba y que sólo quería estar con mis amigas. ¿Ves lo manipulada que está la realidad?". "Me es difícil decir cosas negativas de él, a pesar del daño que me hizo. No quiero venganza: sólo poder decir lo que he pasado sin miedo".

Cuando salen vídeos en los que él contesta mal a Chiara, ésta reflexiona: "No entendía por qué le dejaba tratarme así. Me daba vergüenza, porque no podía tomar una decisión que me sacara de eso". En 2023, la relación ya está tocada de muerte, sobre todo a raíz de un polémico beso.

Chiara Ferragni en la Semana de la Moda de París, Gtres

Los hechos ocurrieron en Sanremo, en la edición de 2023, cuando el rapero Rosa Chemical sacó a Fedez al escenario del Teatro Ariston, y le dio un beso en la boca durante su actuación.

Fedez estaba entre el público como invitado mientras su entonces mujer, Chiara, copresentaba el festival. Rosa Chemical se acercó a él, lo llevó al escenario tras un baile provocativo y lo besó en directo ante millones de espectadores.

"La muestra ante todos de que yo le importaba una mierda. El poco respeto que mi marido me tenía. Después descubrí que lo tenían planeado", dice ahora Ferragni en Netflix. A raíz de aquello, llegó el distanciamiento y el día que ella lo echó de casa.

"Esa noche lo noté raro, había bebido un poco. Me fui a su móvil y miré las fotos. Encontré capturas de una conversación con una mujer. Lo eché de casa. Esperaba una explicación plausible para creerme que no me había engañado, pero era obvio. Al final me dejó él".

Chiara se hundió. Estuvo semanas metida en la cama. Él le admitió que sí, que tenía una amante a la que conoció en Miami. Iniciaron el proceso de divorcio. Después, ella probó suerte en el amor de nuevo, pero no cuajó. Hoy, es una mujer renovada y felizmente imperfecta.