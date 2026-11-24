Cuando se cumple una semana del encarcelamiento de Russell Brand (52 años) se han conocido algunos detalles del día a día del presentador británico entre rejas.

Según publican medios como The Sun, la estrella de la televisión ha solicitado empleo dentro de prisión como limpiador o como cocinero, con la idea de ganar dinero para tener más crédito para poder llamar a su familia.

Una fuente consultada por el periódico británico ha asegurado que la prioridad para Brand ahora mismo es su mujer, Laura Gallacher, y sus tres hijos, y que "prefiere gastar su dinero en hablar con ellos antes que en alimentarse".

Russell Brand con su mujer, Laura. Getty Images

El resto de las monedas que le sobran las invierte en "huevos, dátiles y plátanos". De hecho, esta misma fuente ha revelado que Russell ha estado cocinando huevos en una tetera dentro de su diminuta celda.

Si consigue el trabajo podría ganar 20 libras esterlinas a la semana, unos 24 euros al cambio.

Ahora mismo, el humorista se encuentra en HMP Littlehey en Huntingdon, Cambridgeshire, un centro penitenciario de baja seguridad y descrito por la prensa como una prisión cómoda.

Fue trasladado allí desde otra prisión en el suroeste de Londres, en una operación secreta el pasado 13 de noviembre.

Hay cárceles mucho más duras en Reino Unido, pero se descartó la idea de trasladarle allí para no ponerle en riesgo. Estuvo a punto de perder esta condición el día que grabó su ya famoso vídeo desde prisión y que luego difundió su mujer, en el que decía que era inocente y que algo raro estaba pasando para que estuviera prisionero.

El furgón que trasladaba a Russell Brand a la cárcel. Getty Images

Russell Brand tiene acceso en este centro penitenciario a un teléfono fijo y asiste a sesiones de oración en grupo con otros delincuentes sexuales en la capilla de la cárcel.

Casualmente el humorista se convirtió al cristianismo cuando comenzaron a salir a la luz los primeros testimonios de mujeres que le acusaban de violación y agresiones sexuales.

Desde entonces, la Biblia se ha vuelto inseparable y le acompaña en su celda. Antes de estar prisionero comenzó a difundir la palabra de Dios en una especie de podcast religioso que producía junto a su mujer, y que a día de hoy ella sigue publicando.

Russell Brand también dedica parte de su tiempo en prisión a escuchar programas de radio que emiten reportajes sobre sí mismo, lo que ha hecho que sea descrito por los británicos como una persona extremadamente egocéntrica.

En esta primera semana, también ha recibido una orientación con profesionales para ayudarle a manejar las emociones y cualquier problema de abuso de sustancias, incluidas las drogas y el alcohol.

Prisión masculina

La cárcel donde se encuentra el británico, HMP Littlehey, es una prisión masculina, de categoría C, especializada en hombres condenados por delitos sexuales. Alberga aproximadamente a 1.200 internos y está orientada al cumplimiento de condena, la formación y la rehabilitación.

En Littlehey se comprometen a "proporcionar un entorno seguro y educativo donde los hombres puedan aprender nuevas habilidades que les ayuden al salir de prisión".

La BBC informó el 15 de noviembre de que su esposa había confirmado su traslado allí desde Wandsworth, que es de categoría B (la categoría indicia el nivel de seguridad, la B es mayor que la C).

Brand se encuentra en una celda individual, aunque también las hay compartidas.

El presentador fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres. Él niega en todo momento los hechos, aunque ha reconocido públicamente durante su juicio haber estado obsesionado con el sexo en su juventud.