Las Kardashian nunca dejan de sorprender al público. Solo hay que fijarse en la última revelación que ha hecho Kris Jenner (71 años), la matriarca del clan. La socialité y madre de Kim (46), Khloé (42), Kourtney (47), Kendall (31) y Kylie (29) ha revelado que se ha sometido a un innovador tratamiento estético para rejuvenecer su vagina.

La confesión se ha hecho pública durante una conversación con una de sus mejores amigas, Shelli Azoff, en el último capítulo del docureality que muestra la vida de ella y de sus hijas. "Hay que vivir la vida, por el amor de Dios", le instiga Jenner a Azoff, mientras ambas mujeres no dejaban de comer bagels y tortitas en uno de sus restaurantes americanos favoritos.

Según explica la propia Kris Jenner no es la primera vez que lo prueba y quedó tan contenta con el resultado que no ha dudado en repetir.

Kris Jenner, Kim y Khloé Kardashian. Getty Images

El tratamiento en cuestión se conoce popularmente como "MonaLisa", ha asegurado. En medicina estética recibe el nombre de MonaLisa Touch, un láser fraccionado de CO₂ diseñado para tratar la mucosa de la vagina.

Está dirigido principalmente a paliar síntomas de la menopausia, como sequedad, irritación, ardor y dolor al mantener relaciones sexuales, causados por el adelgazamiento de los tejidos vaginales tras la caída de estrógenos.

En España son muchas las clínicas que lo ofrecen y aseguran que "el tejido de la mucosa se vuelve más nutrido, hidratado, el epitelio se vuelve más espeso y se convierte en tónico (rejuvenecimiento vaginal) y menos laxo".

"Se restablece además, el correcto pH vaginal que favorece el mantenimiento de la barrera natural protectora reduciendo los riesgos de infección".

La realidad es que la evidencia sobre su eficacia es limitada. El Colegio de Obstetricias y Ginecólogos americanos asegura que es algo experimental, fuera de ensayos clínicos para los efectos de la menopausia.

Kris Jenner. Getty Images

Kris Jenner confiesa, en cambio, que su vagina ha quedado "perfecta y linda". Ya afirmó hace unos años que aunque es consciente de todos que tenemos que envejecer, eso no significa que nos tengamos que abandonar. "Quiero ser la mejor versión de mí misma", afirmó entonces.

Todos sus retoques

Kris Jenner ha hablado a lo largo de los años sobre algunos de los procedimientos estéticos que se ha realizado. Entre los retoques que ha admitido figura un aumento de pecho que se realizó en los años ochenta, tras tener a sus cuatro primeros hijos. Años más tarde, Jenner decidió someterse a una revisión para reducir el tamaño de sus implantes, que consideraba demasiado grandes, y someterse a una elevación mamaria.

También ha confirmado haberse hecho dos lifting faciales. El primero tuvo lugar en 2011 y fue documentado en Keeping Up with the Kardashians. En 2025, poco antes de cumplir 70 años, la empresaria reveló que se había realizado un segundo procedimiento, al que describió como un "refresh" del primero.

Kris Jenner en la fiesta de la gala MET. Gtres

Además de estas cirugías, Kris Jenner ha reconocido tratamientos menos invasivos. Ha hablado de su uso de Botox, que en una entrevista reciente describió como “baby Botox”, es decir, dosis pequeñas, y también ha admitido utilizar rellenos dérmicos, incluidos rellenos de labios. Asimismo, ha mencionado tratamientos con láser como parte de su rutina para el cuidado de la piel.

En 2018, Jenner se sometió a una reducción de lóbulos de las orejas, un procedimiento que también quedó reflejado en el programa.

La empresaria ha negado, en cambio, haberse operado la nariz. “Nací con ella”, declaró en una entrevista, desmintiendo así una de las especulaciones más recurrentes sobre su rostro.

Pese a la atención mediática que recibe, Kris Jenner ha sostenido que sus decisiones estéticas responden a su deseo de sentirse bien consigo misma y de mantener un aspecto natural.