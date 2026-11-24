Geri Halliwell (54 años) y su marido, Christian Horner (53), han comprado una nueva y fabulosa residencia vinculada a uno de los grandes clásicos de la literatura inglesa.

Según publica en exclusiva el diario británico Daily Mail, el matrimonio ha adquirido Edgcote House, una imponente mansión que sirvió de escenario para la adaptación de Orgullo y prejuicio que la BBC estrenó en 1995. La cantante es fanática de Jane Austen.

Pero no acaba aquí la historia de esta maravillosa casa, pues esta mansión palaciega fue propiedad también de Enrique VIII y después cedida a su esposa, Ana de Cléveris, en el acuerdo de divorcio.

Sus nuevos dueños, Geri y Christian, recibieron las llaves la semana pasada, después de un arduo proceso de compra en el que compitieron con otra persona interesada. Finalmente el matrimonio se ha hecho con el inmueble por 52 millones de libras -algo más de 62 millones de euros-.

Residencia georgiana del XVIII

Construida entre 1748 y 1754, Edgcote House destaca por la simetría de su fachada y sus proporciones clásicas. La residencia cuenta con protección patrimonial de Grado I y conserva interiores con elaborados detalles arquitectónicos y artesanía del siglo XVIII.

Su presencia en el paisaje responde a la imagen de la gran casa de campo inglesa: un edificio monumental, amplias perspectivas sobre el parque y un acceso que anticipa la escala de la propiedad.

La llegada se realiza por un largo camino arbolado de grava hasta llegar a una finca de unas 688 hectáreas. En esa extensión se reparten jardines formales, zonas de paseo, tierras agrícolas y bosques, además de un huerto, invernaderos y una pista de tenis.

Uno de sus principales atractivos son las instalaciones ecuestres, que incluyen cuadras, zonas de entrenamiento y un hipódromo privado. Un equipamiento especialmente relevante para los nuevos propietarios, que según publica el Daily Mail, el matrimonio pretende desarrollar allí su proyecto relacionado con los caballos de carreras.

Vista aérea de la propiedad. Getty Images

La casa cuenta con ocho dormitorios principales, varios vestidores y cinco baños en la primera planta. Además, dispone de seis salones y doce habitaciones abuhardilladas en la segunda planta, con una superficie total aproximada de 2.400 metros cuadrados.

La pareja de oro

La que fuera una de las integrantes de las Spice Girls y su esposo llevan una vida de ensueño. Ella ya había amasado un imponente patrimonio con el grupo antes de conocer a su marido. Algunas publicaciones sitúan su fortuna en 30 millones.

Por su parte, Christian Horner, fue director de Red Bull de Fórmula 1 durante 20 años, llegando a cobrar en los últimos años alrededor de 8 millones anuales.

La cantante y el entonces director de Red Bull coincidieron por primera vez en el Gran Premio de Mónaco de 2009, al que Geri acudió como invitada de Bernie Ecclestone. Sin embargo, aquel encuentro no desembocó inmediatamente en un noviazgo. Su relación sentimental comenzó cinco años después, en 2014.

El inicio tuvo una importante repercusión mediática porque Horner acababa de separarse de Beverley Allen, su pareja durante muchos años y madre de su hija Olivia, que todavía era un bebé.

Geri y Christian Horner. Getty Images

Su historia de amor avanzó rápidamente. En noviembre de 2014 anunciaron su compromiso mediante un breve aviso en el periódico The Times. Se casaron el 15 de mayo de 2015 en la iglesia de St. Mary, en Woburn, Bedfordshire.

En enero de 2017 nació Monty, su único hijo en común. El niño completó una familia de la que también forman parte Bluebell, fruto de la relación de Geri con el guionista Sacha Gervasi, y Olivia, hija de Horner y de su anterior pareja, Beverley Allen.

Años después, la indemnización de Red Bull por la salida de Horner engrosó una fortuna familiar que ya era considerable. Él recibió una indemnización descomunal de 80 millones cuando renunció tras un escándalo de mensajes de texto.

Todo estalló en febrero de 2024, cuando se hizo público que una empleada lo había acusado de acoso sexual y de comportamientos coercitivos y controladores. Horner negó las acusaciones en todo momento.

Red Bull lo destituyó y fue apartado de sus funciones el 9 de julio de 2025, después de veinte años al frente de la escudería.

Además de la recién adquirida Edgcote House, la propiedad más conocida de Geri Halliwell y Christian Horner es Glebe House, su gran residencia de campo valorada en nueve millones.