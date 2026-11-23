Russell Brand (54 años) continúa ocupando titulares pese a estar en prisión. Si bien hace unos días, el humorista, condenado a 10 años y medio de prisión por un delito de violación y tres de agresión sexual, manifestó su inocencia, hoy se conoce que sus finanzas siguen al alza.

Brand no ha bajado el volumen de sus ingresos a pesar de encontrarse privado de libertad. Antes al contrario: factura la friolera de dos millones de libras al año. Así, Brand continúa gestionando desde la celda su entramado comercial.

Según revela Daily Mail, el actor percibe una media de dos millones gracias a sus canales de distribución digital y a su firma de medicina alternativa, llegando incluso a monetizar su propia condena mediante la venta de camisetas con el mensaje 'Liberen a Russell' (Free Russell).

Russell Brand y su mujer, Laura, saliendo del juzgado. Getty Images

Aunque Brand inició el desmantelamiento de parte de sus sociedades antes de ingresar en prisión -cerrando su productora Pablo Diablo's Legitimate Business Firm Limited, que contaba con activos por valor de 3,3 millones—, su estructura digital en EEUU permanece operativa.

A través de su marca de bienestar Reborn, comercializa camisetas a 28 libras y gorras a 27 libras, además de suplementos como creatina, bálsamo de sebo (23 libras), supercafé con hongos adaptógenos y mezclas electrolíticas.

El mantenimiento de esta actividad empresarial se ha visto facilitado por el traslado de Brand desde HMP Wandsworth -uno de los centros penitenciarios más duros del Reino Unido- hasta HMP Littlehey, en Cambridgeshire, considerada la mayor prisión para delincuentes sexuales.

En este centro, los reclusos disponen de teléfonos en sus celdas con permiso para llamar a familiares y amigos hasta las 23:00 horas.

Esta vía de comunicación directa ha permitido a Brand -que ha despedido a su abogado defensor y estudia recurrir la sentencia- dictar un comunicado proclamando su inocencia ("Como saben, no soy culpable") que su esposa, Laura Gallacher, leyó públicamente en su canal de YouTube.

Russell Brand, en un retrato, durante una de las sesiones de juicio. Gtres

El episodio desencadenó una airada reacción institucional: el secretario de Justicia, Alex Norris, calificó el mensaje de "completamente inaceptable" y el Ministerio de Justicia abrió una investigación por posible infracción del reglamento penitenciario.

Por su parte, Downing Street presionaba sin éxito a Google para que retirara el vídeo, petición que el gigante tecnológico rechazó al considerar que no vulneraba sus políticas.

Tras la polémica, Gallacher publicó un nuevo vídeo declarando que se despierta por las noches sintiendo "desolación" y " "soledad", pero reafirmando que sigue estando "orgullosa de ser su esposa".

Mientras Meta procedió a desactivar sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook tras conocerse el veredicto y YouTube desmonetizó su canal en 2023 al surgir las primeras denuncias, el grueso de los ingresos digitales de Brand procede de Rumble.

Se trata de la plataforma estadounidense de streaming dirigida por Chris Pavlovski, donde acumula 2,2 millones de suscriptores -además de 147.000 suscriptores de pago en su filial Locals-.

Solo por visualizaciones -con una media mensual superior a 1,1 millones de espectadores remunerados a unos 6 dólares por cada mil reproducciones-, el canal genera unas 5.000 libras mensuales.

Brand junto a su esposa, Laura. Gtres

Este montante se ve multiplicado mediante donaciones directas, enlaces a su tienda y contratos de embajador tras haber pasado su empresa de valorar 2 millones de libras en 2020 a alcanzar los 12 millones en 2024. Asimismo, mantiene reproducciones activas en Spotify.

Esta exposición mediática desde prisión ha provocado la alarma de los organismos de protección a las víctimas.

La comisionada para las víctimas de Londres, Andrea Simon, ha denunciado en el programa Today de BBC Radio 4 el daño psicológico que supone para las supervivientes seguir escuchando sus proclamas de inocencia.

En esa línea, Simon ha reclamado prohibir por norma que los condenados envíen mensajes para su difusión pública sin autorización expresa del director del penal.

Sin embargo, el exdirector penitenciario Ian Acheson ha advertido al Daily Mail de que cualquier veto generalizado sería tumbado en los tribunales por desproporcionado y alimentaría el afán de notoriedad de Brand mediante nuevos litigios.