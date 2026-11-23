Miley Cyrus (34 años) y Maxx Morando (28) se han dado el 'sí, quiero' este fin de semana en una boda íntima en Los Ángeles. La pareja ha elegido como escenario de su bucólico enlace matrimonial una de las espectaculares mansiones que fue propiedad de Frank Sinatra.

La pareja se ha jurado amor eterno en Twin Palms, una histórica residencia situada en Palm Springs, California. Fue diseñada en 1947 por el arquitecto E. Stewart Williams para Frank Sinatra y su primera esposa, Nancy Barbato, y se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos de la arquitectura mid-century modern del desierto californiano.

La finca se construyó tras convencer al cantante de abandonar su idea inicial de una mansión de estilo georgiano. Acababa de ganar su primer millón y quería celebrarlo a lo grande. Williams le propuso una vivienda moderna, de una sola planta, adaptada al clima de Palm Springs, con techos de madera, grandes cristaleras, chimeneas de piedra y una relación muy directa entre los espacios interiores y el jardín.

Imágenes del exterior de la casa. Twin Palms Web Oficial.

La casa tiene aproximadamente 418 metros cuadrados y cuenta con cuatro dormitorios. Su elemento más reconocible es la piscina con forma de piano de cola, un guiño a la carrera musical de Sinatra.

Es precisamente en este espacio donde ha tenido lugar la ceremonia religiosa entre Miley y su ya marido, según las imágenes publicadas en exclusiva por TMZ. En ellas se ha podido ver a los novios y a los invitados en la zona exterior, con la piscina de fondo, y rodeados de flores blancas y velas.

En las fotografías también se pueden ver mesas de cóctel altas donde después los invitados disfrutaron de suculentos platos como carpaccio de vieiras, bogavante de Maine y solomillo acompañado de trufa.

Volviendo a su primer propietario, Sinatra se instaló en Twin Palms justo antes de Navidad de 1947 junto a Nancy y sus hijos. Durante los años siguientes, la casa fue testigo de una etapa decisiva de su vida personal: allí conoció a Ava Gardner, con quien inició una relación tormentosa que culminó en su matrimonio tras el divorcio de Sinatra.

Una de las anécdotas más famosas asociadas a la finca sostiene que Ava Gardner lanzó una botella de champán contra Sinatra durante una discusión y dejó una grieta en el lavabo del baño principal. Durante ese mismo episodio, Sinatra tiró todas las pertenencias de Gardner a la entrada de la casa y la echó de la casa a ella y a Lana Turner.

Una de las salas con las fotos de todas las celebridades que pasaron por allí. Twin Palms Web Oficial.

Gardner escribió en su autobiografía: "Fue el lugar de la pelea probablemente más espectacular de nuestra juventud como casados, y créeme, eso es mucho decir… La residencia de Frank en Palm Springs, la única casa que realmente pudimos llamar nuestra, ha sido testigo de sucesos increíbles".

Y es que Twin Palms -su nombre viene de las dos imponentes palmeras que custodian su entrada- fue durante años escenario de reuniones de celebridades, romances apasionados y desamores violentos.

Ahora esta mítica mansión, que puso en el mapa a Palm Springs, se alquila para bodas, eventos privados y corporativos. Incluso en la época estival, se puede alquialr como casa vacacional.

Farralone House

No es la primera vez que Miley Cyrus elige una de las casas de Sinatra como telón de fondo para momentos de su vida de gran carga simbólica.

Tanto en su videoclip Flowers como en su Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) Full Show, la estrella de Disney, se grabaron en la Farralone House, en Los Ángeles.

Se trata de una de las mansiones más míticas de Hollywood. Está totalmente restaurada y se encuentra aislada de forma segura en lo alto de una colina, la colina por la que asciende Miley Cyrus vestida con un impresionante dorado de Yves Saint Laurent en el videoclip de Flowers, canción que ganó un Grammy.

En la parte externa de Farralone es donde se desarrolla toda la narrativa musical del trabajo de Miley. En su jardín y en la zona de la piscina, la cantante interpreta los siete temas elegidos de su nuevo disco acompañada en todo momento por un coro, que no le roba ni una pizca de protagonismo.