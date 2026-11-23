Angustiantes horas las que ha vivido el matrimonio formado por el oscarizado actor Will Smith (58 años) y su esposa, Jada Pinkett (55), tras declararse un nuevo incendio en su mansión de Calabasas, California, valorada en 42 millones de dólares.

Los servicios de emergencia del condado de Los Ángeles han tenido que intervenir de urgencia durante la madrugada de este lunes, 23 de noviembre. En cuestión de minutos, las llamas han avanzado sin control.

Según ha confirmado Daily Mail, el fuego ha afectado a una estructura tipo cobertizo dentro de la extensa propiedad de 150 acres, sin que se hayan registrado heridos ni daños en la residencia principal.

Will Smith. Gtres

La alerta se recibió alrededor de las 12:04 a. m., momento en el que el personal de seguridad privada de la finca notificó a las autoridades que un cobertizo de mantenimiento estaba ardiendo con intensidad.

"Al llegar, los agentes vieron una estructura tipo cobertizo envuelta en llamas", ha detallado el departamento del sheriff en su comunicado oficial.

"Personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles llegó y extinguió el fuego. Ninguna otra estructura resultó dañada y no hubo heridos", ha trascendido. "La causa del incendio fue accidental", se ha aclarado.

De acuerdo con las informaciones y grabaciones del servicio de emergencias 911 obtenidas por Page Six, los efectivos desplegados emplearon más de dos horas en sofocar por completo el foco.

En las comunicaciones por radio se escucha a uno de los bomberos precisar en un primer momento: "Tenemos un cobertizo en llamas, pero el fuego no se ha extendido a la maleza", antes de que la incidencia fuera reclasificada como incendio estructural.

Este incidente supone la segunda vez en cinco años que el fuego golpea directamente el interior de la finca de Calabasas.

En 2021, un incendio declarado en el sótano de la vivienda obligó a desplazar varias dotaciones de bomberos y una ambulancia mientras la pareja se encontraba en el interior.

Aquella vez la residencia sufrió daños por humo y un efectivo de emergencias tuvo que ser atendido por lesiones leves.

Anteriormente, en noviembre de 2018, la propiedad estuvo seriamente amenazada por el devastador incendio forestal de Woolsey, que arrasó buena parte de la zona.

En aquella ocasión, el protagonista de El príncipe de Bel-Air compartió un vídeo en Instagram mostrando la proximidad del frente de llamas a apenas ocho kilómetros de su hogar y relatando el nerviosismo de su hija Willow antes de preparar una posible evacuación.

La propiedad afectada, una imponente residencia de estilo adobe que protagonizó un reportaje en la revista Architectural Digest en 2011, abarca 25.000 pies cuadrados construidos sobre 150 acres de terreno.

El complejo cuenta con nueve dormitorios, sala de meditación, estudio de grabación, garaje para ocho vehículos, canchas de baloncesto, y trampolín empotrado, además de haber servido como plató principal para el programa de entrevistas de Jada Pinkett en Facebook Watch.

Jaden Smith, Jada Pinkett y Will Smith, en 2022. Gtres

El susto nocturno se produce apenas un día después de que Will Smith y Jada Pinkett disfrutaran de una tranquila velada familiar el sábado en el exclusivo Soho House de Malibú.

A la salida del club fueron fotografiados en el aparcamiento rodeados de sus seres queridos: sus hijos Willow (26) y Jaden (28), la madre del actor, Caroline Bright (89) -a quien Will ofreció su brazo con gesto protector para caminar-, y la madre de Jada, Adrienne Banfield-Norris (73).

Esta estampa de unidad refuerza las informaciones publicadas el pasado mes de julio por la revista People, según las cuales la pareja -casada el 31 de diciembre de 1997- habría retomado la convivencia bajo el mismo techo hace aproximadamente dos años.

En octubre de 2023, Jada sorprendió al revelar en el programa Today de la NBC que llevaban separados en secreto desde 2016 porque estaban "agotados de intentarlo", aunque nunca formalizaron el divorcio legal y decidieron trabajar juntos para reconstruir su vínculo.