Solomillo con trufa, vieiras y bogavante: Miley Cyrus y Maxx Morando se casan y así ha sido el exclusivo menú de su boda

Miley Cyrus (33 años) y Maxx Morando (28) ya son marido y mujer.

La cantante y el músico se han casado este sábado 21 de noviembre en una ceremonia íntima celebrada en Palm Springs (California), poniendo el broche de oro a una relación que comenzó hace cinco años y que ambos han procurado mantener lejos de la exposición pública.

Un enlace que ha despertado una gran expectación y del que poco a poco se van conociendo nuevos detalles.

Entre ellos, el exclusivo menú que degustaron los invitados durante la celebración, con carpaccio de vieiras, bogavante de Maine y solomillo acompañado de trufa.

La pareja apostó por una propuesta gastronómica con diferentes alternativas para los asistentes. El banquete comenzó con dos primeros platos entre los que pudieron elegir.

Por un lado, un carpaccio de vieiras acompañado de maracuyá, yuzu kosho y rábano. Por otro, una burrata con higos frescos, huevos cocinados a baja temperatura, prosciutto y vinagreta de limón. Dos elaboraciones que combinaron ingredientes frescos y sabores muy diferentes.

Miley Cyrus y Maxx Morando en los Oscars. Gtres

Para el plato principal, los invitados tuvieron de nuevo dos opciones. La primera fue un filet mignon, un corte de solomillo servido con gratinado de patatas con trufa, judías verdes finas y salsa de pimienta.

La segunda alternativa fueron unos raviolis de bogavante de Maine, acompañados de una salsa bisque de albahaca y carne desmenuzada de bogavante. Una propuesta en la que el marisco se convirtió en uno de los grandes protagonistas del menú.

El apartado dulce tampoco se quedó atrás. La carta incluyó una tarta de capas de chocolate Valrhona y caramelo, una crème brûlée de vainilla y un sorbete de frambuesa.

Tres opciones con las que los recién casados pusieron el broche final a un banquete que combinó algunos de los ingredientes más destacados de la gastronomía internacional.

Una boda íntima

El enlace tuvo lugar en una residencia privada de Palm Springs, concretamente en la antigua finca de Frank Sinatra, según publicó TMZ. La propiedad, rodeada de jardines y con piscina, fue el escenario escogido por Miley y Maxx para celebrar su unión.

Según las fotografías publicadas por la revista People, los novios intercambiaron sus votos bajo un arco decorado con flores y velas blancas, en una ceremonia al aire libre.

Para su gran día, la intérprete de Flowers eligió un vestido blanco de manga larga, con una larga cola y la espalda descubierta. Completó el estilismo con el pelo recogido en un moño, dejando todo el protagonismo al diseño.

Ela merece toda a felicidade e amor do mundo!!! TE AMO MILEY 🥹🩷💍 https://t.co/Sx3wVYuAHn — matheus diório (@matheusrdiorio) November 22, 2026

Maxx, por su parte, apostó por un esmoquin negro y mantuvo su característica melena larga suelta, fiel a su estilo habitual.

Los invitados también siguieron un código de vestimenta que reservaba el negro para ellos y el blanco para la novia. Según relata el Daily Mail, Miley se emocionó en varios momentos de la ceremonia.

Entre los asistentes estuvieron la madre de la cantante, Tish Cyrus, su hermana Noah y su padre, Billy Ray Cyrus.

También acudieron Elizabeth Hurley, pareja de este último, acompañada de su hijo Damian; Dominic Purcell, marido de Tish, y sus hijos Joseph y Lily-Rose Purcell.

Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips y colaborador de la artista, fue el encargado de oficiar la ceremonia, según informa el citado medio británico. Matt Southcombe, prometido de Brandi Cyrus, completó la lista de invitados.

La boda llega, además, en una semana especialmente significativa para la artista, que este lunes, 23 de noviembre, cumplirá 34 años. Miley comienza así una nueva etapa personal junto a Maxx Morando, con quien ha compartido cinco años de relación antes de dar este importante paso.