La industria audiovisual estadounidense lamenta el fallecimiento del actor Larry Poindexter, quien ha perdido la vida este pasado miércoles, 18 de noviembre, a los 66 años de edad.

El intérprete ha fallecido en un centro hospitalario de California cinco días después de haber sufrido un grave atropello en Studio City, el barrio residencial de Los Ángeles donde tenía fijada su residencia, mientras cruzaba la calzada para ir a comprar comida.

Según ha informado Deadline, el desenlace se ha producido de manera repentina durante la mañana del miércoles, poco antes de que el actor ingresara en quirófano para someterse a una intervención quirúrgica con el fin de tratar las lesiones en las costillas derivadas del impacto.

El fallecimiento llega apenas un mes antes de que Poindexter cumpliera 67 años. Su partida ha provocado una inmediata oleada de condolencias entre compañeros de profesión en redes sociales.

El actor Dean Cameron (63 años) lo ha despedido en Instagram asegurando: "Te echaré de menos para siempre, viejo amigo", mientras que Apollonia, protagonista de Purple Rain, ha lamentado lo ocurrido así: "Larry, esto es muy injusto. Mis condolencias".

Nacido el 16 de diciembre de 1959 en Dallas (Texas), Larry Poindexter creció en un entorno profundamente ligado a las artes escénicas: su padre, H. R. Poindexter, fue diseñador de iluminación y escenografía, y su madre, Sue Ann Erdman, desarrolló su carrera como cantante de ópera.

Criado a caballo entre Nueva York y Los Ángeles, debutó profesionalmente sobre las tablas de los Dallas Summer Musicals, el mismo escenario en el que se habían conocido sus progenitores.

Su trayectoria en el audiovisual arrancó en la pequeña pantalla en 1982 con un episodio de A New Day in Eden, dando el salto al cine tan solo un año después con Thursday's Child, junto a Rob Lowe.

A lo largo de más de 40 años de oficio, se convirtió en un rostro habitual y solvente en producciones de primer nivel.

El actor, en una imagen de archivo. Redes Sociales

En televisión dejó huella en series icónicas como Friends -donde dio vida al bombero Dave en el decimocuarto episodio de la primera temporada, The One with the Candy Hearts- y en varios capítulos de la franquicia CSI.

En la gran pantalla, su papel más recordado fue el del capitán Thomas Fuller en el éxito de acción S.W.A.T. (Los hombres de Harrelson), compartiendo reparto con Samuel L. Jackson y Colin Farrell, además de participar en la comedia juvenil 17 otra vez junto a Zac Efron.

Pese a su dilatado recorrido frente a las cámaras, su propia página oficial subrayaba que el teatro constituía su auténtica vocación, llegando a debutar en los escenarios neoyorquinos en 2024 con el montaje Fatherland en el Manhattan Theatre Club del City Center.

Paralelamente a la interpretación, cultivó una sólida faceta musical durante la década de los noventa como vocalista principal de la banda de country alternativo The High Lonesome, formación con la que publicó en 1995 el álbum Feel Free To Do So.

En el plano personal, Larry Poindexter deja tras de sí una sólida familia vinculada también discretamente al sector audiovisual.

Desde el 28 de abril de 2002 estaba casado con Carol Kritzer, prestigiosa directora de casting estadounidense nominada a los premios Emmy y responsable de los repartos de exitosas series televisivas como CSI: Las Vegas, The Rookie y Big Sky.

Fruto de sus 24 años de matrimonio nacieron sus dos hijos gemelos, Rees y Jake, quienes siempre han mantenido su vida privada al margen de la exposición mediática de Hollywood.