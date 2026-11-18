La actriz Anne Hathaway (44 años) y su marido, el productor de cine y teatro Adam Shulman, han ampliado la familia: ya son padres de su tercer hijo en común.

Aunque por el momento ninguno de los dos protagonistas ha emitido un comunicado oficial, la noticia ha quedado confirmada después de que Hathaway haya sido fotografiada paseando tranquilamente por Nueva York con el bebé sujeto a un portabebés.

Durante esta primera aparición tras dar a luz, avanzada por TMZ, en la que disfrutaba de una caminata acompañada por una amiga, la protagonista de Princesa por sorpresa ha apostado por un estilismo cómodo, discreto y funcional para pasar desapercibida.

Fieles al hermetismo que siempre ha caracterizado su vida privada, el matrimonio mantiene bajo estricta reserva la fecha exacta del alumbramiento, el sexo del bebé y el nombre elegido para el nuevo integrante del hogar.

Casados desde 2012 tras una ceremonia íntima celebrada en California, Anne Hathaway y Adam Shulman constituyen una de las parejas más sólidas y alejadas del ruido mediático de la industria cinematográfica.

Con la llegada de este tercer hijo, la pareja convierte su hogar en una familia numerosa, sumando un nuevo hermano pequeño a Jonathan, de 10 años, y a Jack, nacido en noviembre de 2019.

A lo largo de la última década, Hathaway ha reflexionado en diversas ocasiones sobre el profundo impacto que ha supuesto para ella la crianza, llegando a asegurar en una entrevista con la revista People que "la maternidad me ha cambiado en todos los sentidos".

Anne Hathaway, luciendo su barriga de embarazada. Gtres

Sin embargo, su camino hacia la maternidad también estuvo marcado por episodios de enorme dureza que la actriz decidió visibilizar años después.

En 2024 confesó en Vanity Fair que había sufrido un aborto espontáneo en 2015 -un año antes de lograr su primer embarazo exitoso-, coincidiendo con una etapa teatral en la que precisamente daba vida a una mujer embarazada sobre las tablas en la obra Grounded.

Según explicó entonces, vivió aquel duelo en absoluto silencio antes de sentirse preparada para compartirlo públicamente y servir de apoyo a otras mujeres que atraviesan pérdidas gestacionales similares.

La historia de este tercer embarazo comenzó a escribirse públicamente el pasado 19 de junio de 2026, fecha en la que la actriz sorprendió a sus millones de seguidores al publicar un vídeo en sus redes sociales mostrando su incipiente embarazo.

La publicación desencadenó una inmediata oleada de cariño por parte de compañeros de profesión y figuras de la moda internacional, destacando las felicitaciones de Donatella Versace (71), y de la actriz Lily Collins, protagonista de Emily in Paris, quien celebró la noticia con entusiasmo.

Meses después, ya en la recta final de la gestación el pasado octubre, Hathaway acudió al programa televisivo CBS Mornings, donde compartió con naturalidad la emoción familiar ante la inminente transformación de su rutina doméstica.

"Estamos encantados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar del hecho de seguir siendo una familia de cuatro", aseveró.

Para apostillar: "Porque todo va a cambiar para nosotros, pero sobre todo va a cambiar para nuestros hijos. Y estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral. Así que estoy disfrutando mucho de lo que significa estar en esta unidad, porque mis hijos son mayores".

"Y toco madera, espero que todo salga bien", concluyó. Apenas unas semanas después de aquellas palabras, la intérprete ya pasea por Manhattan con su tercer hijo en brazos.