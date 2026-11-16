Russell Brand, desde la cárcel: "Estoy encadenado, pero ¿qué importa? Soy inocente. Algo extraño está sucediendo"

Lejos de mostrar arrepentimiento tras el veredicto del jurado que lo declaró culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual, Russell Brand (54 años) continúa desafiando a la justicia británica desde el interior de la cárcel.

Intramuros, el actor y presentador ha querido trasladar una suerte de escrito a sus seguidores. Para ello, Brand ha utilizado a su esposa, Laura Gallacher, para difundir un polémico mensaje de inocencia en YouTube.

Desde el invernadero de su residencia familiar en Henley-on-Thames, Gallacher ha tomado las riendas, en solitario, de la emisión dominical que protagonizaba, hasta ahora, la pareja en dicha plataforma.

Tras leer un pasaje bíblico, y mostrar secuencias grabadas durante las tres semanas de juicio, la esposa del comediante ha leído, entre lágrimas, una carta remitida por su marido: "Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que Dios los bendiga por su apoyo".

Russell Brand, en un retrato, durante una de las sesiones de juicio. Gtres

"Como saben, soy inocente de los delitos por los que he sido encarcelado, así que algo extraño está sucediendo", ha manifestado. El mensaje, además, confirma el destino penitenciario definitivo del actor.

Aunque inicialmente ingresó en aislamiento en la prisión londinense de categoría B HMP Wandsworth y las autoridades sopesaron enviarlo a la temida HMP Wakefield, Brand fue trasladado el pasado viernes, 13 de noviembre, a HMP Littlehey, en Cambridgeshire.

Se trata de un penal de categoría C que alberga exclusivamente a delincuentes sexuales varones y ofrece talleres de yoga, coro y origami.

En su misiva, Brand ironiza sobre su nuevo encierro y apela al perdón cristiano: "Estoy encarcelado, pero ¿qué importa? Estoy en la prisión para delincuentes sexuales más grande de Europa".

"La buena noticia es que ya he comprobado que el personal de aquí es competente, amable y dedicado. Y en cuanto a mis compañeros de prisión, ahora sé que no estoy en posición de juzgar a nadie", escribe, antes de pedir apoyo para su familia.

Esta estrategia de victimismo público corre paralela a una maniobra financiera destinada a proteger su fortuna frente a las víctimas.

Según ha trascendido, Brand ha transferido de forma completamente gratuita a nombre de Laura Gallacher la propiedad de su mansión, valorada en seis millones de libras.

Brand junto a su esposa, Laura. Gtres

El objetivo no es otro que declararse insolvente a efectos patrimoniales y evadir el pago de las futuras reclamaciones de indemnización civil interpuestas por las mujeres agredidas.

El fervor religioso exhibido por el exateo y antiguo budista no convence a quienes lo han tratado intramuros. Un recluso cristiano ha denunciado en The Mail on Sunday que Brand es un "impostor y farsante" que instrumentaliza la fe para preparar su apelación.

"Es un insulto a nuestra religión y es terrible que haya usado a Cristo como tapadera para sus pecados", reprendió el interno al comediante tras comprobar que no mostraba ningún remordimiento, asegurando que "está lleno de mierda" y "no merece ninguna compasión".

Al mismo tiempo, mientras afronta una nueva oleada de denuncias sexuales, Brand ha diseñado un plan clandestino para sortear la prohibición penitenciaria de acceder a redes sociales y seguir alimentando su cuenta de X, donde suma 10,1 millones de seguidores.

Según fuentes penitenciarias, pretende abusar del servicio oficial de mensajería eMates Email a Prisoner, enviando textos camuflados a través de otros reclusos para que su equipo externo los publique en su nombre, manteniendo activo su altavoz mediático desde entre rejas.

"Le ha lavado el cerebro"

El diario The Sun ya había informado de cómo Brand había prometido a sus amigos que no se dejaría silenciar ni siquiera estando en prisión.

Una fuente ha declarado, a ese respecto, al citado medio: "Es vergonzoso, pero Brand espera que Laura le ayude a difundir su mensaje y que estar entre rejas no lo silencie. Laura es un vínculo importante con el mundo exterior".

Y se agrega: "Ella dijo que continuaría con lo que habían empezado y lo ha hecho, pero esta lealtad está empezando a preocupar a algunas personas que la conocen".

"Varias personas de su círculo en el Reino Unido, que le han dado la espalda a Russell desde el juicio, han dicho que parece que él le ha lavado el cerebro".