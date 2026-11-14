Mary Austin, el gran amor de Freddie Mercury, saca a la luz material inédito: "Pienso en él cada día. Aún lo echo de menos"

Entre las canciones de Freddie Mercury, pocas resultan tan conmovedoras como Love Of My Life. Publicada en 1975 en el icónico álbum A Night at the Opera, muchos seguidores la han interpretado durante décadas como una declaración de amor a Mary Austin, la mujer que fue su pareja y permaneció a su lado hasta el final de su vida.

Ella ha cuestionado que estuviera escrita para ella. Lo cierto es que, aunque llegaron a plantearse pasar por el altar y sus caminos se separaron, la ruptura sentimental no puso fin al vínculo que los unía.

Ahora, la publicación en España de Freddie Mercury. Una vida en verso (Blume) permite recuperar la historia de una relación que sobrevivió a la separación y que dio paso a un vínculo de afecto incondicional.

El sentimiento permanece intacto, décadas después. "Él siempre formará parte de mi vida. Mi amor por él no ha disminuido con el paso del tiempo; más bien, ha crecido. Pienso en él todos los días. Aún lo echo de menos", admite.

Rami Malek y Lucy Boynton interpretan a Freddie Mercury y Mary Austin en 'Bohemian Rhapsody'. Fox

"Fue mi mejor amigo; éramos familia. Todavía le echo de menos. Freddie y yo, sencillamente, nos queríamos. La forma de definir ese amor fue cambiando con los años, hasta que, finalmente, dejó de ser necesario ponerle etiqueta alguna. Era, y sigue siendo, un amor incondicional", detalla sobre el vínculo que existió entre ellos.

La confianza que Mercury depositaba en ella quedó reflejada en su testamento: tras su muerte, le dejó en herencia Garden Lodge, su emblemática mansión en el barrio londinense de Kensington. Allí encontró Austin buena parte del material que ahora reúne el libro.

La obra, recién lanzada en España, reúne manuscritos originales, fotografías y notas personales aparecidas en su hogar.

Pareja y asistente personal

Todo comenzó a principios de 1970, en una casa de Barnes, al sudeste de Londres. Mary Austin tenía apenas 19 años y faltaban cinco para que viera la luz Bohemian Rhapsody y quince para su histórica actuación en Wembley durante el concierto Live Aid.

Durante los meses siguientes volvieron a cruzarse en la tienda de ropa donde Austin trabajaba como dependienta. Allí fue donde él la invitó a salir por primera vez.

"Éramos solo un grupo de jóvenes que empezaban su vida adulta, con muy poco dinero", recuerda sobre aquellos días previos al éxito masivo. Convivieron casi ocho años: primero en un diminuto estudio en Holland Road y después en un apartamento más amplio con dos gatos y un piano que ocupaba un tercio de la sala de estar.

En esa etapa, Austin asumió la mayoría de los gastos y ejerció como su asistente personal en jornadas de hasta 10 horas diarias. Coordinaba giras y citas, mecanografiaba letras, cuidaba a los gatos, preparaba equipajes y gestionaba reservas de conciertos.

"Era su mano derecha, su chica para todo y la primera línea de defensa", escribe en el libro.

Fue precisamente en aquellos años cuando el artista alumbró algunos de sus mayores clásicos: Killer Queen (1974), Bohemian Rhapsody (1975), en la que trabajó con "una concentración solemne", según rememora ella, Somebody to Love (1976) y We Are the Champions (1977).

En la Navidad de 1973, con tres años de noviazgo y el primer álbum de Queen recién estrenado, Freddie le pidió matrimonio. "Aquellos primeros años, antes de las complicaciones que trajeron consigo la fama y el éxito, son los que recuerdo con mayor cariño", admite.

El fin del compromiso en 1977

La boda nunca llegó a celebrarse. A comienzos de 1977, Mercury le confesó que creía ser bisexual y Austin le respondió sin rodeos: "No, tú eres gay". Aquella conversación puso punto final a su relación sentimental, aunque siguieron compartiendo vivienda hasta que el cantante le compró un apartamento cercano.

Durante un tiempo, Austin intentó rehacer su camino al margen del músico. Acudió a una entrevista en la cadena CBS y le ofrecieron un puesto. Pero mientras estaba en el cine sonó una canción de Queen y comprendió que jamás dejaría de preocuparse por él. Rechazó la oferta y siguió trabajando a su lado durante 14 años más.

"Mi camino es, en cierto modo, el del amor mismo; porque, por lo general, uno rompe con alguien, encuentra a otra persona y la vida te lleva por un rumbo distinto. A mí la vida no me ha llevado por un rumbo así", reflexiona Austin en una entrevista en El País.

"Pero eso no significaba necesariamente que hoy fuera a estar aquí, sentada hablando contigo. Y, sin embargo, aquí estoy; lo cual probablemente me indica que aquel amor era mucho más poderoso de lo que jamás llegué a imaginar", añade.

John Deacon, Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor, componentes de la banda Queen, en 1973. GTRES

Un baúl en el ático

Austin halló en un baúl de la buhardilla cintas de casete, carpetas y los manuscritos originales de temas como Bohemian Rhapsody, Killer Queen y Don't Stop Me Now.

En 2022, su hijo Jamie sugirió abrir la banqueta del piano, donde aparecieron nuevas letras, fotografías y anotaciones cotidianas.

"Recuerdo haber empacado el baúl que contenía las letras en 1985 durante la mudanza de Freddie a Garden Lodge. Al desempacar, lo subieron al ático. Allí había quedado. La sensación de verlas otra vez fue de extrañeza. Una oleada de 21 años de emociones condensadas en un breve lapso de tiempo", relata al citado diario.

El material que nutre el libro fue apareciendo en distintos momentos, en buena medida a raíz de los preparativos de la histórica exposición y subasta organizada por Sotheby's en Londres en 2023. Una cita que visitaron más de 140.000 personas y cuyos ingresos, incluidos los cerca de dos millones de euros pagados por su piano Yamaha de Garden Lodge, se destinaron en parte a causas benéficas como la Fundación Elton John contra el Sida.

En una charla con ¡HOLA! añade otro detalle revelador: "Encontrar notas de lo más cotidianas, escritas de mi puño y letra, junto a sus letras de canciones, hizo que aquellos años volvieran a mi memoria con una viveza especial".

Mercury era un creador compulsivo que anotaba versos en cualquier papel que tuviera a mano: servilletas, hojas de la aerolínea British Midland, libretas de anillas o junto a tarifas de taxi y números de teléfono.

Utilizaba un cuaderno rojo, que Austin custodió durante más de tres décadas hasta su subasta en 2023. "El cuaderno rojo era especialmente importante para él; lo llevaba a todas partes y marcó el comienzo de su viaje creativo. Verlo ahora me transporta a aquellos primeros años que pasamos juntos", subraya.

Freddie Mercury, en una imagen de 1975. GTRES

Un hombre "extraordinario"

Para dar forma al volumen, Austin trabajó desde 2024 junto a un escritor fantasma en sesiones de cuatro horas, dos veces por semana. "Eran sesiones intensas. Después de ese trabajo tenía los sueños más extraños, que se mezclaban entre sí", confiesa sobre el proceso. Su motivación era clara: "Sentí que debía compartir esos recuerdos ahora, antes de que se pierdan en la historia".

Hoy, asegura encontrarse en "los años otoñales de su vida" y reconoce que no tiene más planes inmediatos que vender Garden Lodge, la residencia donde vivió más de tres décadas y donde crecieron sus hijos rodeados de la colección del músico.

"Veo en ellos un respeto y una admiración profundos hacia él, tanto como artista como persona. Significa mucho para mí saber que una parte del legado de Freddie perdurará a través de ellos", explica.

Cuando le preguntan por qué insiste en mantenerse alejada de los focos, responde sin rodeos: "Es como pedirme que coma algo que no quiero comer. No creo ser una persona interesante".

Mary Austin cierra su testimonio sin una sola duda sobre el eje que ha definido su existencia: "No sé qué me deparará la próxima semana o el próximo mes... Desconozco cuánto tiempo me queda. Pero sí me gustaría que mi vida girara en torno al amor de mi vida... y a lo extraordinario que él era".

Prueba de ello es que no hay un solo día que no piense en él: "A veces, un cuadro o un objeto me llama la atención, o estoy en el jardín, o escucho su voz en una canción, y mis pensamientos se dirigen hacia él".

La letra de Love Of My Life resultó ser, en cierto modo, premonitoria: "Recordarás, cuando todo esto haya pasado y las cosas hayan quedado atrás, que cuando sea mayor estaré a tu lado para recordarte que todavía te quiero".