'Mansión de los Monstruos': así es la temida cárcel a la que irá el "depredador" Russell Brand tras ser acusado por 6 mujeres más

El horizonte penitenciario del actor y cantante Russell Brand (54 años) se oscurece por momentos tras su condena a 10 años y seis meses de cárcel por violación y tres cargos de agresión sexual.

Mientras el exhumorista permanece recluido en régimen de aislamiento individual en la prisión londinense de HMP Wandsworth -donde recibió la visita de un capellán-, las autoridades penitenciarias británicas ultiman su traslado a HMP Wakefield, en West Yorkshire.

Conocida en todo el Reino Unido como la Mansión de los Monstruos -Monster Mansion-, esta cárcel de máxima seguridad de categoría A alberga a los criminales más sanguinarios y depredadores sexuales del país.

Paralelamente, la situación procesal del actor se agrava tras conocerse que otras seis mujeres han dado un paso al frente para acusarlo de conducta sexual inapropiada y comportamiento depredador.

Russell Brand en una imagen de archivo. Getty Images

El traslado desde Wandsworth, un centro de categoría B, podría ejecutarse en cuestión de días o semanas.

Aunque HMP Wakefield fue escenario en octubre de 2025 del apuñalamiento mortal del pedófilo y exlíder de Lostprophets Ian Watkins, el Servicio Penitenciario británico considera que sus instalaciones ofrecen mejores recursos para custodiar a un reo de alto perfil mediático.

Fuentes conocedoras del proceso de evaluación confirman que la decisión responde tanto a la duración de la pena como a la especialización del centro: "Es una de las prisiones a las que envían a personas de alto perfil".

"Y, a pesar de lo que le sucedió a Watkins, se considera un lugar más seguro para Brand. Allí cuentan con una plantilla mucho más numerosa. Los agentes están mejor capacitados y disponen de más recursos para cuidar de Brand".

Sin embargo, las mismas fuentes advierten de que el cambio supondrá un choque brutal para el actor, quien esperaba cumplir su condena en un módulo de baja seguridad más tranquilo: "Si el traslado se lleva a cabo, lo pasará increíblemente mal".

"Allí hay asesinos y delincuentes sexuales realmente peligrosos, y Brand tendrá que mantenerse alejado de ellos al principio. Es muy probable que lo ingresen y lo pongan en aislamiento, pero eso no puede durar para siempre y entonces tendrá que estar en un ala".

Brand, llegando a los juzgados. Gtres

A la peligrosidad extrema del entorno se suma el atractivo económico del recluso para las mafias carcelarias.

"Es muy probable que tenga que pagar por protección en Wakefield, debido a quién es él. Los presos violentos y las pandillas lo tendrán en la mira debido a su riqueza".

Siguen explicando: "Podría terminar siendo ‘exigido’ para mantenerse a salvo". Asimismo, el traslado impondrá un severo desgaste familiar, ya que su esposa Laura, de 39 años, deberá recorrer 180 millas desde su residencia en Oxfordshire para poder visitarlo.

Durante la vista de sentencia en el Tribunal de la Corona de Southwark, el juez Bennathan fustigó la "arrogancia desmedida" de Brand, calificándolo de "depredador sexual" que instrumentalizó su fama para abusar de sus seguidoras.

El juez fijó en siete años -dos tercios de la pena- el periodo mínimo de cumplimiento efectivo antes de poder optar a la libertad condicional.

Para aspirar a cualquier beneficio penitenciario, HMP Wakefield le exigirá completar programas específicos de reeducación para agresores sexuales, entre ellos el curso cognitivo-conductual Building Choices y talleres de habilidades de pensamiento.

Russell Brand, junto a su pareja, Laura. Gtres

Mientras se formalizan los trámites de traslado, el cerco judicial y mediático sobre el comediante sigue ensanchándose.

A las condenas ya dictadas se suma ahora el testimonio de otras seis mujeres que han denunciado públicamente haber sufrido conductas sexuales inapropiadas y actitudes depredadoras por parte de Brand.

El historial del penal

Construida en ladrillo rojo y catalogada como una de las ocho prisiones de máxima seguridad masculina en Inglaterra, HMP Wakefield contaba en su última inspección oficial de septiembre de 2025 -que ya alertó de su violencia- con 630 internos.

148 de ellos figuraban entre los criminales más peligrosos del país y cerca de dos tercios cumplían condena por delitos sexuales. Entre sus muros conviven actualmente figuras infames de la crónica negra británica como Roy Whiting, asesino de la niña de ocho años Sarah Payne.

También está el pederasta y homicida Sidney Cooke; Jeremy Bamber, condenado por asesinar a cinco miembros de su familia en 1985; o Jamie Varley, implicado en el asesinato del bebé Preston Davey.

A lo largo de su historia, el penal también alojó al asesino en serie Levi Bellfield, y a Robert Maudsley, apodado Hannibal el Caníbal, quien mató a dos reclusos en Wakefield en un solo día en 1978 y pasó más de cuatro décadas confinado en una celda subterránea.