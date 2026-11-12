Las primeras horas de Russell Brand en prisión: aislado, leyendo la Biblia, rezando y repudiado por otros reclusos

Russell Brand (54 años) ha sido trasladado a una cárcel del sur de Londres tras la condena a 10 años y seis meses de prisión por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres.

Según publica el Daily Mail, la llegada del presentador de la BBC al centro penitenciario ha estado lejos de ser discreta ya que había varias personas esperando fuera para abuchearle.

Lo mismo en el interior. Cuando la furgoneta blanca que le transportaba cruzó las puertas del correccional un grupo de internos le increpó lanzándole algunos gritos e insultos.

Russell Brand y su mujer, Laura, saliendo del juzgado. Getty Images

El británico se ha aferrado en todo momento a su Biblia de la que no se ha despegado y ha intentado evadirse a través de sus oraciones. Cabe destacar que Brand se convirtió al catolicismo justo después de que comenzaran las acusaciones de varias mujeres contra él.

Informan también los medios ingleses que, desde que ha llegado a la cárcel, apenas ha salido de su celda, tratando en todo momento de avitar al resto de reclusos. Tan solo ha salido para visitar la biblioteca y hacerse con unos ejemplares más de oraciones; y otro rato al patio para estirar un poco las piernas.

La celda de Russell Brand se encuentra en el área de aislamiento, que es donde se mete a los presos de alto riesgo. Pasadas 72 horas -tiempo límite para aislar a un recluso-, los directores del centro penitenciario decidirán si el humorista permanecerá bajo custodia en esa unidad.

De momento, está en una celda individual con espacio para una cama, un retrete y un pequeño mueble que hace a la vez las funciones de escritorio. El pequeño habitáculo está muy lejos de las comodidades de las que disfrutaba en su casa valorada en cinco millones de libras. Parece ser, además, que ese pabellón es uno de los más fríos de toda la cárcel porque apenas le llega la calefacción en invierno.

Para pasar la primera noche le habrían dado algunos artículos de aseo personal, que incluían un cepillo y pasta de dientes, papel higiénico y un paquete de alimentos con cereales, té, leche y azúcar, así como caramelos, zumos y galletas digestivas, según informa el Daily.

Régimen de visitas

Russell Brand tiene derecho a recibir visitas, pero la política concreta depende de la prisión y de su situación de seguridad. Ahora mismo se encuentra en aislamiento y las condiciones pueden variar sustancialmente, pero en términos generales, los presos condenados en Reino Unido tienen derecho al menos dos visitas de una hora cada cuatro semanas.

Su esposa, Laura Gallacher, y sus tres hijos podrían visitarlo, pero tendrían que cumplir los controles de seguridad -registro, identificación y revisiones corporales- y controles antidrogas.

Russell Brand siendo trasladado a la prisión. Getty Images

Parece difícil, de momento, que sus hijos vayan a la cárcel puesto que aún no son conocedores siquiera de la condena de su padre. La familia estaría buscando el mejor momento para comunicarles la noticia.

Laura y Russell se casaron en agosto de 2017 y tienen tres hijos en común (dos niñas y un niño). Las violaciones y agresiones sexuales del presentador ocurrieron antes de que contrajeran matrimonio.

En las cárceles británicas no existen visitas conyugales privadas, por lo que el contacto físico con su esposa estaría limitado a lo permitido durante una visita ordinaria.

El Tribunal de la Corona de Southwark declaró culpable a Russell Brand de cuatro delitos sexuales cometidos entre 2004 y 2009. El juez calificó al intérprete de depredador sexual y destacó que utilizó su fama para actuar como si estuviera por encima de las normas.