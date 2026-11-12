Laura Bozzo, conectada a un respirador artificial mientras lucha por su vida en el hospital

Las últimas noticias que llegan desde el otro lado del Atlántico sobre el estado de salud de Laura Bozzo (75 años) son poco alentadoras. La presentadora peruana continúa ingresada en un hospital en México y ahora se ha conocido que está conectada a un respirador artificial.

"Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador", ha asegurado Andrea Escalona, periodista y amiga de Bozzo, en el programa Hoy, de Televisa.

Fue el pasado 13 de octubre cuando Laura tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico aquejada de fuertes dolores abdominales mientras se encontraba disfrutando de unos días en Acapulco.

Laura Bozzo. Getty Images

Tras detectar que tenía una úlcera duodenal perforada, una condición que puede derivar en peritonitis, fue operada de urgencia. Dos días más tarde, una ambulancia medicalizada la llevó a un hospital en México DF para que pudiera ser tratada en mejores condiciones.

En la capital azteca, Laura Bozzo contrajo también una neumonía y esto es lo que le está ocasionando problemas en el pulmón.

Ha pasado ya un mes de su ingreso y aunque presenta una leve mejoría no parece que pronto pueda recibir el alta médica.

Hace unas semanas su exmarido Cristian Zuarez preocupaba, aún más si cabe, a los fans de la conductora televisiva tras pedir en un programa de máxima audiencia que se rezara por ella.

"Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación", declaró el artista.

Laura Bozzo en televisión. Getty Images

"Lo más importante ahora es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante", añadió.

Su familia está también muy preocupada. "Sus hijas nunca habían pasado por esto, hay que entenderlas. Siempre han visto su madre fuerte, luchando por todo. Están un poquito nerviosas. Laura entró por un tema intestinal de una úlcera que tuvo una complicación y es por eso que se intervino de emergencia", explicó el chófer y hombre de confianza de la presentadora que fue la persona que la llevó al hospital.

Laura Bozzo tiene dos hijas, Victoria y Alejandra de la Fuente, fruto de su matrimonio con el abogado Mario de la Fuente Balarezo. Son ellas las que se encuentran al lado de su madre en estos difíciles momentos.

Victoria vive en Nueva York, mientras que su hermana pequeña reside en Miami, pero ambas se han trasladado a México donde se turnan para pasar las noches con Laura. Ahora todos esperan dejar atrás cuanto antes este gran susto de salud.