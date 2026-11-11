Así es Joseph Baena, el hijo de Arnold Schwarzenegger que nació de una infidelidad y compite como culturista

Joseph Baena (29 años), uno de los cinco hijos de Arnold Schwarzenegger (79), ha dado un paso decisivo en su carrera deportiva. En su primera competición como profesional de culturismo natural ha quedado entre los cinco primeros de la categoría Classic Physique Open en la INBA/PNBA Pro/Am World Cup, celebrada el 7 de noviembre de 2026 en California.

Su triunfo tiene mérito, primero porque en muy pocos meses ha logrado el pase profesional. Su debut en el culturismo fue en marzo de este año y apenas ocho meses después ha logrado situarse entre los mejores de su categoría.

Y segundo, porque a diferencia del culturismo tradicional, el natural prohíbe el uso de sustancias dopantes y somete a los atletas a controles más estrictos. Esta modalidad es muy diferente a la trayectoria que ha seguido su padre, siete veces Mr. Olympia, donde no se realizan controles antidopaje.

Cabe destacar que Joseph tampoco se ha aprovechado del apellido de su padre para ganar posiciones. Es más, nunca ha hecho uso del mismo y ha preferido construir su propia trayectoria.

Fruto de una infidelidad

Joseph Baena nació el 2 de octubre de 1997, fruto de la relación de Schwarzenegger con Mildred Patricia Baena, quien trabajaba como empleada doméstica en el hogar del actor. La paternidad no se hizo pública hasta 2011.

La infidelidad con Baena ocurrió dentro del matrimonio con Maria Shriver, y Schwarzenegger mantuvo el secreto durante más de una década.

Según el relato del propio actor en su autobiografía Total Recall, tuvo relaciones sexuales con la empleada del hogar en 1996, en la casa de invitados de la familia, mientras Shriver y los hijos estaban de vacaciones y él estaba en Los Ángeles rodando Batman & Robin.

Joseph nació en 1997, apenas días después de que lo hiciera también el hijo menor que Schwarzenegger y Shriver tenían juntos. La empleada doméstica puso entonces en el certificado de nacimiento como padre a su entonces esposo, y durante años la situación se mantuvo en secreto.

Joseph Baena con su padre. Getty Images

Schwarzenegger cuenta en su libro que cuando Joseph cumplió los 7 años empezó a darse cuenta que el parecido físico entre ambos era más que evidente. Fue entonces cuando empezó a encargarse de él económicamente enviando dinero a la madre, pero sin atreverse a que la verdad viera la luz aún.

En enero de 2011, un día después de terminar su mandato como gobernador de California, su mujer Shriver lo llevó a una sesión de terapia de pareja y le preguntó directamente si Joseph era su hijo. Schwarzenegger respondió: "Tienes toda la razón" y admitió la infidelidad.

Fue entonces cuando la pareja anunció su separación alegando diferencias irreconciliables. Después, la estrella de Hollywood reconocería públicamente que la infidelidad fue "la cosa más estúpida que he hecho en toda la relación" y aseguró haber causado "un dolor tremendo" a su entonces mujer y "un dolor increíble" a sus cuatro hijos.

Relación con sus hermanos

Schwarzenegger ha querido recuperar todo el tiempo perdido con su hijo y tras admitir su paternidad forjó una estrecha relación con él. Ambos han entrenado juntos, y Schwarzenegger celebró públicamente la graduación universitaria de Joseph en 2019. El joven estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Pepperdine.

Joseph Baena. Redes sociales

En cambio, la situación con Katherine, Christina, Patrick y Christopher es mucho más complicada. Aunque Joseph creció cerca de la mansión familiar en Pacific Palisades, las fuentes citadas por Page Six señalan que Katherine y Christina prácticamente no tienen relación con él, mientras que los hermanos varones mantenían un vínculo algo mayor.

La misma fuente explicó que algunos de ellos lo culpan, en cierta medida, por la infidelidad de Arnold, aunque Joseph no tuvo responsabilidad alguna obviamente en la decisión de su padre.

La ausencia de Joseph en la boda de Patrick Schwarzenegger, celebrada en septiembre de 2025, fue interpretada por la prensa como otra señal de que no forma parte del círculo íntimo de los hijos de Arnold y Maria Shriver.