Jemima, ex de Russell Brand, afirma que el cantante abusó violentamente de ella y lo acusa de ejercer "control coercitivo"

La onda expansiva tras la condena a Russell Brand (51 años) a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresiones sexuales, acaecida este pasado lunes, 9 de noviembre, ha alcanzado de lleno a su círculo íntimo del pasado. Las acusaciones contra el artista suman y siguen.

Pocas horas después de que los tribunales británicos impusieran su pena al cómico, su expareja, la productora y heredera Jemima Goldsmith, ha lanzado una demoledora acusación pública contra el actor a través de un extenso comunicado.

Goldsmith ha denunciado haber sido víctima directa de "violencia, control coercitivo y abuso" a manos del también compositor durante los meses en que mantuvieron una relación sentimental, un vínculo que concluyó de forma abrupta en 2014.

Jemima Goldsmith, en un acto público. Gtres

La confesión de Goldsmith se produce en un momento de máxima exposición mediática, tras desvelarse los términos de una draconiana orden judicial obtenida en octubre de 2015 por la propia pareja contra la masajista húngara Szilvia Berki.

Aquella resolución legal blindó al humorista y a la aristócrata, amordazando de por vida a la profesional tras un turbio incidente ocurrido en su mansión de Oxfordshire, lo que desató una oleada de críticas contra la empresaria en redes sociales.

Ahora, con su declaración difundida a través de la red social X, Jemima quiere alinearse sin fisuras con las denunciantes del juicio penal: "En primer lugar, y lo más importante, estoy y siempre he estado firme e inequívocamente del lado de todas las víctimas de Brand".

Y agrega: "Admiro profundamente a las valientes mujeres que se presentaron en el juicio de Brand, contaron sus historias, testificaron y garantizaron que se hiciera justicia. Yo misma he sufrido en carne propia su violencia, control coercitivo y abuso".

La productora desvela, además, por primera vez el motivo real de la ruptura de la convivencia, situando un grave episodio en su residencia hace ahora una década: "Tuve que llamar a la Policía para que lo sacaran de mi casa en 2014 durante un incidente violento".

Una de las recreaciones del juicio contra Russell Brand. Gtres

"En aquel momento opté por no presentar cargos ni hacerlo público, ya que me preocupaba el impacto que la atención de la prensa pudiera tener en mis hijos, que entonces eran adolescentes. Desde aquel período en 2014, no he vuelto a ver ni a hablar con Brand".

Goldsmith ha abordado con prudencia el alcance de sus vivencias frente al veredicto penal recién dictado: "Si bien mi dolor en relación con esto palidece en comparación con lo que las mujeres han declarado haber sufrido en el tribunal, este fue un período difícil en mi vida".

Asimismo, revela que durante años colaboró activamente en la sombra con periodistas de investigación, entre ellos Ros Urwin, coautora de las revelaciones exclusivas que en 2023 destaparon el patrón delictivo del comediante.

El detonante que sacó a relucir el pacto judicial se remonta a junio de 2014 en Kiddington Hall, la señorial mansión valorada en 15 millones de libras que Goldsmith posee cerca de Chipping Norton, en el condado de Oxfordshire.

Con motivo del cumpleaños de Brand, se contrató a Szilvia Berki para impartir una sesión de masaje valorada en 500 libras. El servicio nunca llegó a ejecutarse.

Otra recreación del juicio. Gtres

La masajista acudió de inmediato a una comisaría local alegando que "la habían tratado como a una prostituta", manifestando en su atestado que Brand la empujó bruscamente y que entró en pánico cuando el perro pastor alemán blanco de Goldsmith se abalanzó sobre ella.

Aunque Brand y Goldsmith negaron las irregularidades afirmando que solicitaron un servicio estándar y la Policía archivó la causa penal, Berki inició una intensa campaña de señalamiento en plataformas virtuales.

Aquella reacción derivó en una severa orden civil por acoso dictada por los tribunales en octubre de 2015.

El fallo amordazó a Berki con cláusulas de confidencialidad permanentes: le prohibió divulgar detalles a terceros, sugerir la comisión de delitos por parte de la pareja, contactar con medios de comunicación o responder a periodistas.

Además, la jueza le impuso el pago de 50.000 libras en concepto de costas legales bajo apercibimiento de quiebra.

Acoso antisemita

Russell Brand en una imagen de archivo. Getty Images

Goldsmith ha justificado el blindaje judicial de 2015 detallando el calvario que Berki le hizo vivir con posterioridad mediante correos y mensajes hostiles.

La aristócrata denuncia una "campaña de insultos antisemitas y amenazas en línea", en la que la masajista llegó a tildarla de "perra judía podrida" o enviarle mensajes como "feliz cumpleaños (Jemima). Espero que cumplas muchos más"

"En otras palabras, espero que no mueras este año". Para Goldsmith, "la cantidad, el tono y el contenido eran extremadamente aterradores para mis hijos adolescentes y temía un peligro real".

No obstante, tras la condena carcelaria impuesta a Brand, la heredera ha dado un paso al frente para facilitar que Berki pueda declarar ante las autoridades si así lo estima.

Goldsmith asegura ahora haber trasladado a la representación legal de Berki su total disposición a modificar la orden de alejamiento para que la mujer pueda acudir sin represalias ante la Policía.

Pese a no haber obtenido respuesta letrada y requerirse legalmente el consentimiento de Brand -con quien no tiene contacto desde 2014-, la aristócrata zanja el asunto celebrando el veredicto: "Me alegra y me alivia que Russell Brand finalmente haya recibido justicia".

El desenlace penitenciario de Russell Brand amenaza con desatar un aluvión de nuevas denuncias en el Reino Unido.