Katy Perry revelará los secretos de su "oscuro matrimonio" con Russell Brand en un libro y una docuserie sobre su vida

Quince años después de su separación, la historia de Katy Perry (42 años) y Russell Brand (51) vuelve a cobrar protagonismo. El humorista británico ha sido condenado este lunes, 9 de noviembre, a 10 años y seis meses de prisión por delitos de violación contra cuatro mujeres.

Una sentencia que devuelve a la actualidad su turbulento matrimonio con la cantante estadounidense, que podría estar preparando el golpe mediático definitivo: contar su versión de una relación que terminó hace más de una década.

Según adelanta el Mail on Sunday, la estrella del pop negocia una autobiografía y una docuserie en los que destaparía los secretos de su "oscuro matrimonio" con el comediante británico, recientemente condenado por un delito de violación y tres de agresión sexual.

Ahora, con Brand entre rejas, su equipo mantiene "conversaciones activas" con gigantes del streaming como Netflix y Hulu. "Hay muchas cosas de ese matrimonio que la gente desconoce. Fue una época muy oscura en su vida", asegura una fuente de Hollywood al citado diario.

Russell Brand con Katy Perry. Gtres

14 meses de matrimonio

Fueron 14 meses de unión legal que terminaron de forma fulminante en 2011. Brand la dejó con un frío mensaje de texto apenas unos instantes antes de que ella subiera al escenario para dar un concierto.

Semanas antes, el actor ya la había humillado públicamente quitándose el anillo de bodas durante una gira universitaria y bromeando sobre "acostarse" con estudiantes. Desde entonces, la intérprete de Firework mantuvo lo que sus fans han calificado como un "silencio digno" sobre su tormentoso idilio. Hasta hoy.

La sombra de Perry sobrevoló el reciente juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark. Los documentos legales revelaron que la cantante pudo haber estado presente en la misma habitación durante una de las agresiones de Brand en 2009. Fue contra una empleada de Channel 4, a la que obligó a hacerle un masaje antes de empujar su cabeza hacia su ingle.

La Fiscalía nunca llamó a declarar a la artista y el equipo de Brand logró que el matrimonio se considerara irrelevante para el caso, blindando su nombre.

Sin embargo, la cantante ya había advertido en una entrevista con Vogue en 2013 de que sabía mucho más de lo que contaba. "Sentí mucha responsabilidad por su final. Pero luego descubrí la verdad, la cual no puedo revelar porque la guardo bajo llave para cuando la necesite", sentenció entonces. Ese momento parece haber llegado.

Russell Brand. Getty Images

Brand, abucheado en la cárcel

Hoy, la realidad de Brand es radicalmente opuesta a la de su exmujer. El pasado jueves, un jurado le declaró culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual.

A la espera de conocer su condena este lunes, 9 de noviembre, el actor vive una pesadilla en la cárcel del sur de Londres. Se enfrenta a penas que podrían alcanzar los 19 años o incluso la cadena perpetua.

Convertido al cristianismo en 2024, el presentador se aferra a la Biblia y reza con el capellán del penal, pero apenas sale de su celda.

"Se mueve como una sombra", relatan fuentes penitenciarias. Tiembla de miedo. Tal y como recogen medios como Page Six y Mail on Sunday, cientos de presos aprovechan el encierro del fin de semana para dedicarle canciones amenazantes e insultos: "¡Hay un nuevo pederasta en el pabellón! Brand, cabrón, ya no eres tan jodidamente agresivo".

Y eso que su calvario judicial solo acaba de empezar: Mark Rowley, jefe de la Policía Metropolitana, ha confirmado que investigan dos nuevas denuncias por violación, una de ellas a una joven de 16 años.

Russell Brand y su esposa, Laura EFE

Dos mujeres, dos realidades

El contraste de las mujeres que han rodeado al comediante es abismal. Mientras Perry rehace su vida —tras diez años de relación con el actor Orlando Bloom, ahora es pareja del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau—, la actual esposa del actor, Laura Gallacher, vive la peor de las condenas sociales.

Pese a que "su mundo se ha derrumbado", Gallacher ha prometido un apoyo incondicional al padre de sus tres hijos. Regresará de Florida al Reino Unido para estar a su lado durante la condena.

"Su marido es un violador y eso la perseguirá allá donde vaya. Pero Laura es firmemente leal a Russell", explica su círculo cercano al diario Daily Express. Una lealtad ciega que podría chocar de frente con la verdad que Katy Perry está dispuesta a destapar.

Russell Brand ha permanecido todo el fin de semana en prisión preventiva hasta este lunes, 9 de noviembre, cuando se le comunique su sentencia.