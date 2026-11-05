El actor Russell Brand, declarado culpable de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en Londres

El actor y humorista británico Russell Brand (51 años) ha sido declarado culpable este jueves, 5 de noviembre, en un tribunal de Londres por un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera.



Un jurado popular acusó al intérprete de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras mujeres en años anteriores. En cambio, fue eximido de otros de los delitos que se le imputaban.

Brand, que entonces tenía 33 años, empujó a la mujer boca abajo sobre la almohada de su "enorme cama" mientras la violaba en su mansión de Hampstead, valorada en 2,3 millones de libras, dejándola con dificultades para respirar, según publica Daily Mail.

El jurado, tras una larga deliberación, también ha concluido que el actor es culpable de manosear a una empleada de la MTV durante una fiesta en un bar de Soho en 2004, pero no culpable de haberla violado oralmente en un baño.

Además agredió sexualmente a una trabajadora de una radio en 2005 tras encontrarse con ella en un pasillo.

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