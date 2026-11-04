El proyecto póstumo de Bonnie Tyler que saldrá a la luz cuatro meses después de su muerte con una despedida improvisada

Cuando están a punto de cumplirse cuatro meses de la muerte de Bonnie Tyler, su esposo, Robert Sullivan (82 años), ha hablado por primera vez sobre el dolor que atraviesa tras la muerte de la cantante.

El exjudoca olímpico británico siempre ha mantenido un perfil bajo y han sido pocas las veces que ha concedido declaraciones públicas. Durante toda su vida optó por ceder todo el protagonismo a su mujer.

Él fue la persona que estuvo con ella hasta su último suspiro en un hospital de Portugal y, en todos los meses que duró su agonía, se mantuvo discreto y sin dar detalles de la grave situación que atravesaba la cantante.

Bonnie y él estuvieron casados durante 53 años. Nunca tuvieron hijos, primero por decisión propia y después, porque el tiempo se les echó encima. Solo se tenían el uno al otro y eran el uno para el otro.

Por eso la enfermedad de la cantante y su repentina marcha han sido tan difíciles de digerir para el británico. "Ha sido un año desgarrador y la extraño todos los días", ha declarado Sullivan.

Robert Sullivan y Bonnie Tyler. Getty Images

El viudo de Tyler también ha recordado que Gaynor Hopkins -verdadero nombre de Bonnie- mantuvo su pasión por la música hasta el final. "Nunca dejó de trabajar. Le encantaba cantar, amaba a sus fans y se entregaba por completo a sus canciones", ha añadido.

"El único tiempo libre que tuvo fue durante la pandemia, e incluso entonces seguía concediendo entrevistas por Zoom constantemente", ha explicado el viudo de Tyler, quien ha anunciado que por ese motivo la cantante dejó su última grabación de estudio que ahora verá la luz.

Love, Light and Peace -nombre de la canción-, se publicará el próximo viernes 13 de noviembre como sencillo navideño. Escrita por Chrissie Hammond y Terry Britten, y producida por Britten junto a David Mackay, la canción es su primer lanzamiento póstumo.

El tema, según ha explicado su esposo, fue concebido como un deseo de "amor, luz y paz", con cascabeles y referencias a ángeles, y concluye con una despedida improvisada de Tyler: "To all, goodnight" ("Para todos, buenas noches").

"Sé que le gustaría que la gente la escuchara, y estoy muy orgulloso de todo lo que nos dejó", ha afirmado Robert Sullivan.

De hecho, Love, Light and Peace llega precisamente en el mes en que Tyler debería haber estado de gira europea con su Jubilee Tour, concebida para celebrar los cincuenta años desde que Lost in France la catapultó a las listas británicas en 1976. Su último concierto tuvo lugar en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres en marzo de 2026.

Para Sullivan, el lanzamiento es también una forma de mantener viva la presencia de su esposa. "Nuestro primer deseo esta Navidad habría sido que Bonnie estuviera aquí para presentarte esta canción ella misma".

A finales de abril, la cantante británica tuvo que ser operada de urgencia por una obstrucción intenstinal. Los primeros partes médicos eran optimistas sobre la evolución del estado de salud Tyler, asegurando que aunque se enfrentaba a una recuperación lenta, saldría adelante. Nadie se esperaba el triste final.

El 9 de julio la familia y el equipo de Bonnie Tyler anunciaban el "fallecimiento inesperado en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".

Robert Sullivan en el funeral de su mujer. Getty Images

Un legado que sigue creciendo

Tras finalizar su último contrato discográfico, Bonnie Tyler se independizó y comenzó a autopublicar su música. El proyecto arrancó con Yes I Can el día de Año Nuevo de 2025 y continuó con Only Love en marzo de 2026, poco antes de que enfermara.

Su fallecimiento, el 8 de julio de 2026 en un hospital de Portugal a los 75 años, provocó homenajes de fans y artistas de todo el mundo, entre ellos Cliff Richard, Rod Stewart, Bryan Adams, Catherine Zeta-Jones y Suzi Quatro.

El cariño del público se reflejó también en las listas: Total Eclipse of the Heart regresó al principal listado de sencillos del Reino Unido, mientras que Lost in France debutó en la lista oficial de descargas y It’s a Heartache entró en las listas de descargas y ventas.

La cantante sigue entre los 500 artistas más escuchados de Spotify, con más de 20 millones de oyentes mensuales, y Total Eclipse of the Heart ya supera los mil millones de reproducciones en la plataforma.