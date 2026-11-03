La guerra sin fin de Paris Jackson por su herencia: pide a los albaceas de su padre que le transfieran 600 millones

17 años después del fallecimiento de Michael Jackson, acontecido el 25 de junio de 2009, la gestión del millonario legado del astro musical vuelve a colocarse en el centro de una batalla judicial sin tregua. En realidad, esta cuestión lleva tiempo en liza entre sus descendientes.

Paris Jackson (28 años), hija del cantante, ha presentado formalmente una petición ante el Tribunal Superior de Los Ángeles solicitando que se ejecute una distribución parcial de 600 millones de dólares procedentes del patrimonio del cantante.

Desea Paris que ese montante, solicitado al albacea de su padre, sea transferido a Michael Jackson Family Trust, el fideicomiso diseñado expresamente por el artista para garantizar el sustento y el futuro patrimonial de sus tres descendientes directos.

El escrito legal, desvelado por la revista People, subraya que tanto Paris como sus dos hermanos -Prince (29) y Bigi (24)- han permanecido en una situación de prolongada espera pese a que el emporio comercial erigido sobre la obra de su padre ha generado miles de millones.

En el núcleo de la disputa figura la estructura original que el Rey del Pop diseñó en su testamento para sus vástagos.

Según las cláusulas fundacionales del Michael Jackson Family Trust, los hijos debían comenzar a percibir rendimientos periódicos derivados de sus respectivas cuotas al cumplir la mayoría de edad institucional fijada a los 21 años.

Asimismo, el mecanismo contemplaba entregas parciales del capital principal acumulado al alcanzar los 30 años, complementadas con distribuciones adicionales sucesivas a los 35 y a los 40 años.

Sin embargo, la demanda articulada por el equipo jurídico de Paris denuncia que estos preceptos testamentarios jamás llegaron a implementarse conforme a la voluntad del músico.

Ahora, el fondo permanece inactivo en términos de dotación. "Más de 17 años después de su fallecimiento, el fideicomiso familiar de Michael Jackson sigue sin financiación", recoge taxativamente el escrito judicial.

Paris Jackson. Redes Sociales

Paris argumenta que este limbo ha colocado a los hermanos bajo una dependencia arbitraria del único albacea en activo, John Branca, quien ostenta en exclusiva la potestad de autorizar discrecionalmente cuándo y en qué volumen acceden a los recursos monetarios.

Para sostener la viabilidad de la inyección de 600 millones de dólares sin poner en riesgo la viabilidad del patrimonio, la defensa de Paris Jackson ha desglosado el músculo financiero generado en los últimos ejercicios.

Entre las operaciones más lucrativas destacan la participación de la herencia en EMI Music Publishing en 2018 por 287,5 millones de dólares, la venta del rancho de Neverland en 2020 por 22 millones de dólares y el macroacuerdo suscrito en 2023 con Sony Corporation.

En conjunto, estas transacciones reportaron más de 1.000 millones de dólares en efectivo bruto antes de deducciones fiscales y gastos de gestión, elevando la tasación global del patrimonio a una horquilla de entre dos mil y tres mil millones de dólares.

Los letrados destacan, asimismo, un informe contable oficial cerrado a diciembre de 2024 que reflejaba la existencia de unos 850 millones de dólares en efectivo y equivalentes líquidos.

En esa línea, Paris asegura que, tras cuestionar la gobernanza económica, el pasado año sufrió represalias consistentes en señalamientos públicos, embates legales y un severo recorte multimillonario en los pagos corrientes destinados a su manutención y la de sus hermanos.

La réplica del albacea

La respuesta del abogado Branca no se ha hecho esperar. En un comunicado, los portavoces de la administración han negado categóricamente cualquier reducción arbitraria o castigo presupuestario, tachando las afirmaciones de "una completa invención".

Desde la herencia se sostiene que los beneficiarios han percibido ya más de 200 millones de dólares a lo largo de estos años para sufragar sus estilos de vida, gastos médicos, seguridad y educación.

Asimismo, la administración escuda la demora de la dotación integral en una contingencia fiscal abierta con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia tributaria estadounidense, que reclama unos 700 millones de dólares en impuestos impagados y penalizaciones acumuladas.