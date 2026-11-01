Michael Mann, director de 'Heat', ingresado de urgencia tras dispararse accidentalmente en una pierna

El director y productor de cine Michael Mann (83 años) ha sido ingresado de urgencia en un hospital de Los Ángeles tras herirse de bala en una pierna por el disparo accidental de su propia arma de fuego.

El suceso ha ocurrido en la tarde del sábado 31 de octubre en The Range LA, un campo de tiro de la ciudad californiana.

Según han confirmado fuentes policiales y sanitarias al portal estadounidense TMZ, el incidente se ha producido en torno a las 16:00 horas, cuando el cineasta ha intentado enfundar una pistola durante una sesión de entrenamiento balístico. En dicha maniobra, el arma se ha accionado de forma involuntaria y ha impactado directamente en su extremidad inferior.

Michael Mann y Adam Driver en la presentación de 'Ferrari' en el Festival de Venecia. Foto: EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

"Un accidente fortuito"

Efectivos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) y patrullas de la policía local (LAPD) han acudido al establecimiento tras la alerta por detonación.

Los sanitarios han prestado los primeros auxilios a Mann sobre el terreno y lo han evacuado en ambulancia a un centro médico cercano.

Las autoridades han descartado cualquier indicio delictivo o intencionalidad y han catalogado el caso como "un accidente fortuito". El equipo médico no ha facilitado detalles sobre el alcance exacto de la lesión ni sobre el tiempo previsto de hospitalización.

Cuatro veces nominado al Oscar, Michael Mann se ha consagrado como una de las figuras más influyentes de la industria cinematográfica estadounidense de las últimas cuatro décadas.

Al Pacino y Val Kilmer en 'Heat', la obra maestra de Michael Mann. Getty

Ha alcanzado un hito del cine policiaco moderno tras haber dirigido y producido Heat (1995), recordada por la secuencia del tiroteo en el centro bancario de Los Ángeles con Robert De Niro y Al Pacino, rodada con asesores de armería y tácticas militares.

A lo largo de su trayectoria, el realizador ha firmado títulos clave como El último mohicano (1992), El informante (1999), Ali (2001) y Collateral (2004), thriller protagonizado por Tom Cruise y Jamie Foxx.

En televisión ha impulsado el éxito de la serie Miami Vice en los años ochenta, y en el terreno de la producción ha intervenido en proyectos de envergadura como El aviador (2004), de Martin Scorsese.

Sus trabajos más recientes han incluido Enemigos públicos (2009) y el largometraje biográfico Ferrari (2023).