Heidi Klum dinamita Halloween: convierte su propia mano izquierda en un disfraz sangriento de 2,5 metros

El reinado del terror tiene dueña indiscutible en Manhattan. Heidi Klum (53 años) ha vuelto a dinamitar las leyes de la caracterización en la 25ª edición de su mítica fiesta de Halloween.

En esta ocasión, no se ha presentado como un monstruo ni como un ser fantástico. Tampoco como una víctima de película slasher: el pasado 31 de octubre la modelo se ha transformado, de forma literal, en una gigantesca y pútrida mano cercenada de casi dos metros y medio de altura.

La supermodelo alemana ha convertido el restaurante Cathédrale del hotel Moxy, en el East Village neoyorquino, en el epicentro del horror gore más bizarro y milimétrico de la temporada. Y ha cautivado a todos con su caracterización.

La puesta en escena de la velada arrancó con tintes de alerta biológica. Una furgoneta blindada con carteles rojos de advertencia y la palabra "peligro" frenó en seco ante la entrada del recinto.

Custodiada por actores ataviados con monos amarillos de protección bacteriológica, la extremidad gigante descendió a la alfombra —teñida de azul para la ocasión— arrastrándose sobre las puntas de sus características uñas rojas, en un guiño macabro a Cosa, la célebre mano andante de la Familia Addams.

Venas... y su anillo de boda

La estructura de su disfraz no era una prótesis genérica. El oscarizado diseñador de efectos especiales Mike Marino (48) —artífice del maquillaje en películas como The Batman y El Pingüino— y su equipo escanearon la mano izquierda real de la modelo para replicar cada poro, pliegue cutáneo, hendidura articular y red venosa bajo una capa de carne viva, aspecto mohoso y sangre seca.

El nivel de detalle rayó en lo obsesivo: la prótesis lucía el anillo del pulgar que Klum lleva desde hace casi 15 años, su alianza matrimonial de piedra verde y el tatuaje con el nombre de su marido, el músico Tom Kaulitz (37), quien en esta ocasión no ha arropado a la alemana en el photocall.

Heidi Klum se ha disfrazado de su propia mano izquierda en Halloween. GTRES

Para dotar de movilidad al engendro biomecánico, las piernas de Klum se integraron verticalmente en los dos dedos centrales, permitiéndole caminar con soltura —una ventaja operativa frente a la inmovilidad total que padeció en 2022 cuando se enfundó en un gusano gigante—.

Debajo de la coraza, la presentadora llevaba además una careta protésica que mantuvo intacta durante toda la velada tras desprenderse de la extremidad.

25 años de vanguardia

La ocurrencia de su disfraz de 2026 surgió el año pasado. Klum intentó proponerle la idea a Marino mientras este remataba su disfraz de Medusa para 2025.

"Le dije: "¿Quieres saber ya mi idea para el año que viene?". Me respondió que por favor no, que estaba centrado en terminar las serpientes. Así que se lo envié al día siguiente por mensaje", ha desvelado la modelo a The New York Times.

Heidi Klum, con su disfraz de mano sangrienta, el pasado 31 de octubre, en Nueva York. GTRES

Cabe destacar que tras cada golpe de efecto de sus outfits de Halloween hay una enorme disciplina física. Tanta, que roza el estoicismo. Klum suele pasar veladas completas sin ingerir comida, beber agua ni acudir al baño con tal de no comprometer sus estilismos.

En declaraciones recientes a Variety, confesó que el mayor desafío de esta edición fue la carga muscular: "Pesa mucho como para que encima la gente se apoye. Además, en la furgoneta prácticamente no me podía sentar. Pero no me importa: es un solo día al año en el que estoy incómoda".

Heidi Klum, en la 25º edición de su tradicional fiesta de Halloween, en Nueva York. GTRES

En un cuarto de siglo de convocatorias, la pasarela de Klum ha visto desfilar clones, su propia versión anciana, a Fiona, E.T., un pavo real o la alienígena de 2019 —donde permaneció trece horas encajada en un escaparate de Amazon—. Sin embargo, hasta ahora jamás se había atrevido a encarnar una sola parte desmembrada de su propia anatomía.

Entre invitados de la talla de Taylor Momsen (33), Eric McCormack (63) y Valentina Sampaio (29), Klum ratificó ante los focos su promesa de semanas atrás: llevar el morbo sanguinolento al extremo y convertir la noche más oscura del año en una obra de arte perturbadora.