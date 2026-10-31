El legado de Brigitte Bardot, hecho pedazos: sus objetos vendidos y sus animales abandonados a su suerte

Diez meses después de la muerte de Brigitte Bardot, su viudo, Bernard d’Ormale (85 años), y la fundación de la artista francesa mantienen un enfrentamiento abierto por la casa de Saint-Tropez, la dirección de la organización animalista y la venta de cientos de objetos personales de la actriz.

Tal es la guerra, que D’Ormale ha anunciado que va a denunciar a la fundación por la subasta de pertenencias que considera parte de su vida con su mujer, mientras la institución defiende que los bienes eran compartidos con el hijo de la actriz, Nicolas-Jacques Charrier (66), y que la operación fue aprobada por su consejo.

Desde que Brigitte Bardot muriera el 28 de diciembre de 2025 en La Madrague, su emblemática villa de Saint-Tropez, a los 91 años, la lucha por su herencia no ha hecho más que intensificarse.

Bernard d’Ormale y Brigitte Bardot. Getty Images

Tras su fallecimiento, el que fuera su marido asumió la presidencia interina de la Fundación Brigitte Bardot, la organización de protección animal que la actriz había creado y a la que dedicó décadas de activismo. Pero pronto comenzarían los problemas por el control de su legado.

El 16 de septiembre de 2026, d’Ormale se vio obligado a dejar la presidencia de la Fundación Brigitte Bardot y fue sustituido por Max Guazzini. El movimiento fue calificado por el viudo de Brigitte como "golpe de Estado" y sostiene que fue apartado mediante maniobras irregulares.

La fundación, en cambio, defiende que la decisión responde al testamento de Bardot, a la legislación francesa y a la necesidad de proteger el patrimonio de la organización. Guazzini ha defendido que la nueva dirección busca garantizar la continuidad de la labor animalista de la actriz.

De la misma manera que tuvo que abandonar su cargo en la fundación, Bernard fue invitado a salir de la que había sido su casa durante 35 años. La Madrague, la villa que Bardot habitó durante años juntos a su esposo y que donó a su fundación en 1992, pertenece ahora en exclusiva a la organización.

La polémica subasta

Punto aparte merece la subasta de los objetos personales de Brigitte que es la que ha encendido de nuevo la crisis. El 21 de septiembre, la casa de subastas Millon celebró en el Hôtel Drouot de París una venta de 285 lotes con buena parte del legado íntimo de Bardot.

Entre las pertenencias de la actriz que se vendieron había ropa, sombreros, gafas, muebles, fotografías, guitarras, una máquina de escribir, vajilla y otros enseres procedentes de su piso parisino y de La Madrague. La subasta recaudó un total de 953.531 euros, casi veinte veces la estimación inicial.

D’Ormale se opuso públicamente desde el principio a esta venta y la describió como "escandalosa" y una falta de respeto a la memoria de su esposa. Aseguró que Bardot nunca habría consentido que objetos íntimos de su vida acabaran subastados y que deberían haberse conservado como parte de su legado.

Bernard d’Ormale en su casa de La Madrague. Getty Images

Una opinión que también comparte una de las íntimas amigas de la actriz, la periodista Wendy Bouchard, quien ha asegurado en una carta compartida en sus perfiles sociales que está totalmente horrorizada. Según sus propias palabras "han violado la memoria" de Brigitte Bardot.

La fundación rechaza las críticas y sostiene que la subasta fue autorizada por su consejo en junio, cuando d’Ormale aún era presidente. También ha explicado que los objetos pertenecían conjuntamente a la Fundación y a Nicolas-Jacques Charrier, único hijo de Bardot, y que la recaudación se destinaría a ambas partes.

La agonía de sus animales

Quizás de todas las decisiones que se están conociendo tras la muerte de la intérprete, la más dolorosa para ella sería, sin duda, saber que sus amados animales han quedado desahuciados tras su marcha.

En vida fue una gran activista por los derechos de los animales. Se hizo vegetariana y dedicó gran parte de su existencia al bienestar y la protección animal. Impulsó campañas contra la caza de focas, los toros, el comercio de pieles, el transporte de animales vivos, la experimentación animal, los circos con animales y la cría intensiva.

Ese amor por los animales es precisamente lo que impulsó la creación de su fundación. Tras su retirada del cine, pasó sus años dedicada a sus perros, gatos, caballos, cerdos y palomas en su casa de La Madrague.

Ahora se ha conocido que nadie cuida de ellos. Hace apenas unas semanas, palomas muertas se escondían en los rincones de su villa francesa, según publica Paris Match.

"Las dos caniches, Filoute y Fiona, fueron confiadas a un familiar poco después de su muerte. Filoute se salvó en el último momento porque llevaba cinco días sin comer", asegura el citado medio.

Brigitte Bardot con una de sus mascotas. Getty Images

Dos de los cuatro gatos que tenía murieron. Uno se ahogó en la piscina. Lo mismo una de sus yeguas, que ha tenido que ser sacrificada por estar muy enferma y delgada. Y el resto de los animales que quedan informan que están muriendo de hambre.

"En esencia, por principio, deber moral, humanidad y amor a la vida, la prioridad debería haber sido proteger a sus queridos animales en La Garrigue y La Madrague", ha criticado su amiga Wendy Bouchard.

"En lugar de guardias de seguridad, quizás los voluntarios de la Fundación deberían haberlos visitado a diario para ver cómo estaban. Para enviarles noticias, para mimarlos, especialmente a los últimos animalitos de Brigitte en La Madrague, que esperan a su dueña en su cama y ansían cariño", continúa la periodista.

El pasado abril, un cerdo de su casa La Garrigue resultó herido, presuntamente por una bala perdida de un cazador. Aunque un veterinario lo suturó y recomendó protegerlo, el animal permaneció expuesto al sol durante 96 horas, mientras los cuervos agrandaban su herida a bocados.