Halle Berry pierde la custodia de su hijo con Olivier Martinez tras las graves acusaciones de abuso contra ella

La batalla judicial entre Halle Berry (60 años) y su exmarido, Olivier Martinez (60), por la custodia de su hijo, Maceo, ha llegado a un punto decisivo.

La jueza Shelley Kaufman, del Tribunal Superior de Los Ángeles, ha otorgado este jueves, 29 de octubre, la custodia física principal del adolescente al actor francés, después de las graves acusaciones que este presentó contra la intérprete estadounidense por un presunto episodio de violencia ocurrido en el domicilio familiar.

La resolución supone un importante revés para la protagonista de Catwoman, a quien, además, se le ha prohibido pernoctar con su hijo.

Así lo han confirmado los abogados de Olivier Martinez a los periodistas congregados a las puertas del tribunal, donde han mostrado su satisfacción por el resultado del procedimiento.

"Estamos muy contentos, a mi cliente se le concedió la custodia física principal, a la parte contraria se le prohibió pernoctar con el niño, está a salvo y bajo la custodia de mi cliente", han explicado los representantes legales del intérprete.

Halle Berry y Olivier Martinez, juntos en un acto público durante el embarazo de la actriz. Gtres

También han asegurado que esta era la decisión que su defendido buscaba desde el principio: "Está sumamente feliz. Esto es exactamente lo que quería desde el primer día: proteger a este niño".

La resolución judicial también contempla que Halle Berry deberá acudir a terapia junto a Maceo.

Una medida que, según los abogados del actor francés, pretende favorecer la relación entre madre e hijo y facilitar una posible reconciliación. "Creemos que esto redunda en el mejor interés del menor, fortalece la relación y buscamos la reconciliación", han señalado.

Por su parte, el equipo legal de la actriz también se ha pronunciado tras conocerse el fallo. Según recoge Extra, su abogado ha manifestado su satisfacción por la revocación de la orden de restricción temporal que pesaba sobre ella.

"Estamos sumamente satisfechos de que el tribunal haya revocado la orden de restricción temporal. De cara al futuro, Halle está decidida a seguir centrándose en el bienestar y los mejores intereses de su familia", ha declarado.

El propio Olivier Martinez ha querido dejar claro que, pese al conflicto judicial, su intención no es romper el vínculo de Maceo con su madre.

Halle Berry con su hijo Maceo en un supermercado. Gtres

"Realmente espero que Maceo y su madre puedan tener una mejor relación en el futuro. No quiero que mi hijo odie a su madre. Quiero que la ame. Quiero que la perdone y que se reconcilien de alguna manera en algún momento", ha expresado al citado medio.

Las acusaciones de Olivier

El origen de este enfrentamiento se encuentra en unos documentos judiciales en los que el actor francés acusaba a su exmujer de haber estrangulado presuntamente a su hijo durante una discusión en el domicilio familiar el pasado 26 de septiembre.

Además, también habría denunciado supuestos comentarios racistas por parte de la actriz. Unas acusaciones que Halle Berry negó rotundamente.

La disputa ha ido sumando nuevos capítulos en las últimas semanas. En una reciente declaración, la intérprete manifestó su oposición a que Maceo tuviera que prestar declaración ante el tribunal.

Finalmente, el adolescente ofreció cuatro horas de testimonio confidencial, con la presencia de un funcionario escolar que también intervino para declarar.

En su escrito, Berry llegó a describir a su hijo como un "niño manipulado y adoctrinado" y defendió que no debía verse obligado a testificar en el procedimiento.

Además, señaló a Van Hunt, su actual pareja, como el único testigo adulto presencial de los hechos que se estaban investigando.

De este modo, la batalla legal entre Halle Berry y Olivier Martinez abre una nueva etapa marcada por el cambio en la custodia de Maceo y las medidas establecidas por el tribunal.

Aunque el actor ha conseguido la custodia física principal, sus propias palabras dejan entrever que todavía existe una cuestión pendiente: recuperar la relación entre el adolescente y su madre.