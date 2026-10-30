Guerra familiar por el legado íntimo de George Michael: el viudo de su asistente subasta la guitarra de 'Faith' y otros objetos

La casa de subastas Sworders, en Londres, ha organizado una puja que ha reunido 32 lotes de objetos pertenecientes a George Michael. Bajo el nombre de Faith & Fame: A Personal George Michael Collection se ha exhibido este extraordinario archivo de recuerdos recopilado por Siobhan Bailey, asistente personal y confidente del cantante durante muchos años.

En el centro de la colección se encuentra la icónica guitarra Gretsch que George usó en el videoclip de Faith, uno de los símbolos visuales que definen su reinvención como solista. Es la pieza más cara del conjunto con un precio de salida estimado de entre 60.000 y 120.000 libras (71.000 a 142.000 euros).

Pero antes de que comenzara siquiera la venta, la polémica ya estaba servida. Todos los objetos de la colección, como se especifica, pertenecían a su gran amiga Siobhan. Muchos de ellos fueron regalos que George Michael le hizo en vida.

George Michael con la guitarra que se subasta. Getty Images

El problema es que al morir Siobhan Bailey de cáncer en 2014, su esposo heredó todos sus bienes a pesar de que estaban en pleno divorcio. Al no dejar un testamento, legalmente su aún marido se convirtió en heredero.

Ahora, el hermano de Siobhan Bailey, Gerald, ha escrito una carta a la casa de subastas para tratar de paralizar la venta o que al menos Sworders quite el nombre de su hermana de sus folletos y promociones, pues el mero hecho de usarlo le parece "vergonzoso" y "deshonroso".

Gerald Bailey asegura que si su hermana hubiera sobrevivido al cáncer, sus bienes jamás habrían pasado a manos de su esposo con el que el divorcio era ya inevitable. Además asegura que ella había comenzado a redactar un testamento poco antes de morir, en el que dejaba sus pertenencias a sus sobrinos, pero que este no fue registrado.

Bailey comenzó a trabajar como asistente personal de Michael en 1984. Pronto se convertiría en su leal amiga. "Creo que ella era una de las pocas personas en las que George confiaba y cuya opinión valoraba", ha dicho Gerald Bailey a la BBC.

"Siempre fue honesta y directa con él. Supongo que por eso siguió trabajando para él durante tanto tiempo, tanto en los buenos como en los malos momentos".

Fotografías de George Michael. Casa de subastas Sworders.

Objetos subastados

La guitarra de Faith sigue siendo uno de los iconos visuales más representativos de la música y la cultura popular. Combinada con una chaqueta de cuero, gafas Ray-Ban Aviator y vaqueros Levi's, la guitarra se convirtió en una extensión de la nueva actitud de George. Por eso, es uno de los objetos más reconocibles al instante de la colección.

La subasta también ha incluido 49 fotografías, itinerarios de giras, discos de oro y platino, programas y material de archivo que documentan la trayectoria de George Michael desde Wham! hasta su estrellato mundial en solitario.

Por ejemplo, se ha subastado una agenda de Filofax de la gira Faith de 1988 con anotaciones escritas por Siobhan Bailey, un objeto muy personal que tiene un precio estimado de 600 libras (718 euros).

También había recuerdos más cotidianos pero muy íntimos: una nota escrita "con amor y admiración" por Michael y Andrew Ridgeley, una fotografía oficial de Wham! firmada para Siobhan y una invitación a la fiesta de 21 cumpleaños de Ridgeley.

"Creo que estaría devastada al saber que algo tan personal como su agenda Filofax y las notas de George están al alcance de cualquiera. Es algo de muy mal gusto y totalmente contrario a su personalidad. Ella nunca habría consentido la venta de estos artículos", asegura el hermano de Bailey.

Discos de platino. Casa de subastas Sworders.

Otros artículos que aparecían en el catálogo son un documento de cuatro páginas de la orden de actuación del histórico concierto Live Aid 1985 con el dúo de Michael y Elton John; Entradas, pases e invitaciones de Wham! y George Michael; y la caja de lanzamiento de Older, Virgin Records, 1996.

Los precios estimados que Sworders ha mostrado previo a la subasta no superaban en la mayoría de los casos las 500 libras (600 euros), con la notable excepción de la guitarra. Todo ha sido vendido.