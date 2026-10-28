La actriz Jennifer Lawrence, irreconocible en la portada de 'The Cut': "Quiero ser una mamá sexy"

Jennifer Lawrence (36 años) es la protagonista de la portada de octubre-noviembre de The Cut donde la estrella de Hollywood ha aparecido con una imagen totalmente diferente.

Las imágenes, realizadas por el fotógrafo Bryce Anderson, acompañan una extensa entrevista en la que Lawrence presenta Mes, su nueva marca de cuidado capilar.

En las fotografías, la protagonista de Los juegos del hambre aparece con el rostro muy neutro, la mirada fija y un estilo más pulido de lo habitual. Esa expresión contenida ha alimentado las reacciones más duras en redes sociales, donde algunos usuarios hablan de un aspecto "vacío", "congelado" o directamente ajeno a la imagen que el público tenía de la actriz.

Portada de la revista 'The Cut' The Cut

La polémica ha ganado fuerza porque la propia Lawrence habla en la misma entrevista de cirugía estética. La actriz confirma que se ha sometido a una operación de pecho y admite que, en el futuro, le gustaría hacerse un lifting facial. "Quiero ser una mamá sexy", declara en la entrevista.

Sin embargo, ni Lawrence ni la revista confirman que la actriz se haya realizado otros procedimientos recientes, como retoques faciales o bótox. Por ello, los expertos y seguidores que comentan las fotos se limitan a especular sobre un posible cambio de imagen, maquillaje, iluminación o retoque digital, sin pruebas oficiales.

El reportaje coincide con el lanzamiento de Mes, la firma de cuidado capilar biodiseñado que Lawrence ha creado junto a la científica Jasmina Aganovic, fundadora de Arcaea. La marca debutó el 27 de octubre con tres productos: una mascarilla reparadora, un suero de restyling y una bruma voluminizadora, con precios que van de 34 a 52 dólares.

Lawrence explica que Mes nace de su relación personal con el cabello, al que considera una parte esencial de su imagen y una forma de esconderse. "Si mi pelo se ve bien, nadie va a fijarse en nada más de mi cara, mi ropa o mi cuerpo", asegura en la entrevista.

La actriz también reconoce que le da miedo la reacción del público ante una propuesta tan personal. "¿Y si nadie lo entiende? ¿Y si todo el mundo lo odia?", pregunta en el reportaje.

Jennifer Lawrence. Getty Images

Parte de la sorpresa entre los fans radica en el contraste con la imagen histórica de Lawrence. La actriz se hizo famosa por su humor autocrítico, su naturalidad y sus declaraciones espontáneas. Ahora, con 36 años, dos hijos y un negocio de belleza entre manos, su nueva imagen más controlada y estilizada ha abierto un debate sobre los estándares estéticos de Hollywood y la presión que sufren las celebridades por mantener un aspecto joven y uniforme.

La reacción ha sido tan intensa que el propio lanzamiento de Mes ha quedado parcialmente eclipsado por las conversaciones sobre el rostro de la actriz. Aun así, Lawrence parece decidida a defender su proyecto: "Hay algo energético innegable que sucede cuando creas cosas, ya sea una película o un producto", afirma.