El dolor de Cécile, la madre del primo de Alberto de Mónaco hallado muerto a los 29 años: su romance con el barón de Massy

Dolorosísima noticia la que ha trascendido este pasado lunes, 26 de octubre, desde el Principado de Mónaco: la trágica muerte de Antoine de Massy, primo segundo del príncipe Alberto II de Mónaco (68 años), a los 29 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en un jardín de Mónaco.

El hallazgo de su cadáver en las inmediaciones del Larvotto ha abierto una investigación judicial bajo el mando de la Fiscalía General, al tiempo que ha asestado un golpe letal al seno de la familia Grimaldi. El Príncipe y Charlène de Mónaco (48) ya han trasladado sus condolencias.

Más allá de la vertiente institucional que supone el fallecimiento de un primo del soberano, la verdadera dimensión del drama se concentra en la madre del finado, Cécile Gelabale. En el inmenso e inabarcable dolor de una progenitora que entierra a su hijo.

Antoine de Massy. Redes sociales

Afincada desde hace décadas en el enclave mediterráneo, Gelabale, que llegó a ser baronesa de Massy, ha sabido mantener un difícil equilibrio entre la cercanía a los círculos de la alta nobleza europea y una estricta reserva personal.

La vida de Cécile no puede escribirse en la crónica social internacional sin la presencia del barón Christian Louis de Massy. Gracias a aquel romance, Cécile descubrió un mundo, el de los salones palaciegos y los regios protocolos, totalmente ajeno a ella hasta entonces.

Su historia de amor con Christian -hijo de la recordada princesa Antonieta de Mónaco, baronesa de Massy y hermana mayor del príncipe Rainiero III- rompió moldes en una corte habitualmente sujeta a férreas convenciones.

Tras varios matrimonios previos por parte del aristócrata monegasco, la llegada de Cécile Gelabale a su vida supuso un remanso de estabilidad y madurez.

Ambos consolidaron un romance cimentado en la complicidad y una profunda sintonía.

Cuando formalizaron su unión, Cécile pasó a integrarse de lleno en la rama colateral más relevante del linaje Grimaldi, manteniendo una relación de afecto y lealtad inquebrantable tanto con el príncipe Alberto como con las princesas Carolina (69) y Estefanía (61).

Cécile Gelabale. LinkedIn.

Fruto de aquel sólido matrimonio nació en 1997 el malogrado Antoine, el menor de la casa, quien desde la cuna creció amparado por el cariño de sus padres en los jardines y salones de palacio.

Uno de los capítulos más significativos y humanos de aquella etapa conyugal fue la conformación de su hogar. Antes de iniciar su romance con Christian de Massy, Cécile ya era madre de un niño, Brice Souleyman Gelabale, nacido de una relación sentimental anterior.

Lejos de suponer un obstáculo dinástico, el aristócrata acogió al pequeño con absoluta devoción paterna desde el primer instante. Tanto fue así que Christian de Massy decidió tramitar la adopción formal del joven, quien pasó a llevar oficialmente los apellidos compuestos Gelabale-de Massy.

Brice creció como un hermano mayor inseparable para Antoine, forjando entre ambos una complicidad fraternal indestructible. En estos momentos de desconsuelo extremo, Brice se ha convertido en el principal sostén emocional de una madre rota por la tragedia.

Emprendimiento autónomo

Pese a los vínculos de sangre que unían a su familia con el trono, Cécile Gelabale siempre rechazó acomodarse en una posición meramente testimonial y apostó por construir su propia independencia económica en el Principado.

Afincada de forma permanente en Mónaco, ejerce desde hace años su actividad profesional como trabajadora autónoma al frente de su propia firma, G2B Conciergerie.

A través de esta empresa especializada, Gelabale gestiona servicios integrales de conserjería de alto nivel, intermediación comercial y puesta en contacto directa entre clientes exclusivos y proveedores de servicios prémium en la Costa Azul.

Quienes tratan con ella en el ámbito laboral destacan su rigor profesional, su trato discreto y una capacidad resolutiva que le ha valido el respeto y la confianza del exigente tejido corporativo y residencial del pequeño Estado.

La vocación de servicio de Cécile ha encontrado su reflejo más visible en su labor benéfica.

Conmovida por diversas causas de vulnerabilidad social, la madre de Antoine fundó la iniciativa humanitaria The Ladies Lunch, una entidad sin ánimo de lucro concebida para recaudar fondos y canalizar ayuda directa a proyectos infantiles, sanitarios y comunitarios de urgencia.

En la actualidad, la organización cuenta de forma permanente con la Presidencia Honorífica de Su Alteza Serenísima la Princesa Charlene de Mónaco, quien ha respaldado activamente sus convocatorias y almuerzos solidarios.