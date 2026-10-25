Carla Bruni se confiesa sobre su lucha contra el alcohol: "No he superado del todo mis adicciones. Me mantengo alerta"

La sobriedad nunca fue una línea recta para Carla Bruni (58 años). Tampoco un puerto seguro. Detrás de su imagen de modelo de alta costura y su figura como primera dama en Francia, la cantante italofrancesa lidió durante décadas con un auténtico calvario.

Lo confiesa ahora sin blindajes en Merci pour le non (Gracias por el no), la obra coral de la intérprete Elisa Tovati (49) publicada por Éditions du Rocher. En ella confiesa que la pesada carga que llevaba a sus espaldas tenía nombre y apellidos: tabaco y alcohol.

"Durante mucho tiempo, mis adicciones al tabaco y al alcohol fueron un verdadero apoyo para mí. Me permitieron adormecer ciertas emociones, ciertos dolores, y seguir adelante. Aunque pueda disfrazarse de placer, la adicción tiene algo morboso que no se puede ignorar”, relata en las páginas del volumen.

Su periplo con la dependencia fue cambiando a lo largo de los años. De la ingesta compulsiva de azúcar en su infancia saltó al tabaco en su adolescencia. Y, en pleno auge de las pasarelas durante los años 90, al alcoholismo funcional. No buscaba fiesta, dice. Buscaba anestesia.

Carla Bruni GTRES

El pacto con su hija

Para ella, el volantazo definitivo a sus hábitos se produjo gracias a una charla con su hija, Giulia Sarkozy (15). Fue un desafío planteado por la joven el que la hizo plantearse otra vida.

En una conversación reciente para el espacio sonoro Sens et confidences, conducido por Judith Beller, Bruni desgranó el compromiso que reordenó sus prioridades: "Le hice una promesa a mi hija, quien me dijo: 'Toma, no bebas alcohol durante un año'. Le dije: 'De acuerdo'”.

Asumir aquella tregua exigió mucha disciplina. Ella reconoce que nunca ha probado los programas de rehabilitación clásicos. "El único tratamiento real para las adicciones es la abstinencia y la sobriedad", sostiene.

Carla Bruni se ha sincerado sobre sus problemas con el alcohol. GTRES

"Una enfermedad mental"

"Para el alcohol, la terapia de los 12 pasos que ofrece Alcohólicos Anónimos ya ha salvado miles de vidas. Nunca la he practicado directamente, pero uso su técnica y enseñanzas para mantenerme sobria, y encuentro un gran placer en la sobriedad. Porque la adicción es una enfermedad mental que tiene la apariencia de una especie de ritual, sagrado y venenoso", señala.

Para la artista italofrancesa, su matrimonio con Nicolas Sarkozy (71) fue un verdadero dique de contención. Durante su etapa en el palacio del Elíseo junto al expresidente, un abstemio confeso, la pulsión no fue a mayores.

"Cuando estaba en el Elíseo no aumentó; al contrario, disminuyó un poco, porque mi marido fue una fuente enorme de protección para mí y eso apaciguó esa angustia antigua. Mi marido es muy protector con su familia y, aunque el Elíseo no es un lugar propenso a la serenidad, me sentí segura", confiesa.

A día de hoy se siente mucho mejor. La victoria, sin embargo, dista de ser definitiva.

Con estas palabras rechaza el discurso triunfalista: "No me he librado del todo de mis adicciones, porque esta enfermedad no depende de las circunstancias externas, sino del estado interior. Me mantengo alerta porque no quiero transmitirle esta enfermedad a mis hijos”.

Nicolas Sarkozy, con carla Bruni. GTRES

"El cáncer te aísla"

La confesión sobre sus dependencias coincide con la disección de otro trance: el cáncer de mama diagnosticado en 2019, cuyo tratamiento hormonal concluyó a finales de 2025 tras años de estricta reserva.

Durante cuatro ejercicios esquivó el testimonio público. Solo rompió el hermetismo a finales de 2023 en una campaña sanitaria.

"El diagnóstico siempre es brutal. Incluso cuando crees que eres fuerte. Incluso cuando crees que puedes afrontar esa mirada", argumenta en el libro sobre el impacto de la noticia.

En su caso, evitó que los demás vieran su dolencia: "No quería verme reducida a eso. No quería ser vista como una enferma. Quería seguir existiendo como artista, como mujer, como ser vivo. Pero ocultarlo también te aísla. Es una forma de aislamiento. Y cuando ya tienes un historial, la soledad es muy violenta".