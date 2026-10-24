Roberto Carlos (53), sobre sus propiedades: "Tengo una casa en Madrid con hipoteca a 50 años para pagar 1.500 euros al mes"

Roberto Carlos (53 años) llegó a lo más alto del fútbol mundial, conquistó títulos con el Real Madrid y Brasil y construyó una fulgurante carrera que parecía garantizarle una vida sin preocupaciones económicas.

Sin embargo, el exlateral brasileño ha revelado que, lejos de los terrenos de juego, atravesó una grave crisis financiera que le llevó a perder, según sus propias palabras, el 99% del dinero que había ganado como futbolista.

"Por culpa de representantes y cuestiones familiares, perdí el 99 por ciento de todo lo que había ganado en el fútbol", confesó durante su intervención en el Portugal Football Summit, en unas declaraciones recogidas por el diario portugués Record. El exjugador resumió entonces la magnitud de lo ocurrido con otra frase contundente: "Me dejaron la cuenta a cero".

En consecuencia, tuvo que empezar otra vez de cero. Esto explica por qué, a pesar de haber acumulado millones de euros durante su intensa trayectoria deportiva, no le quedó más remedio que solicitar una hipoteca al trasladarse a su actual residencia en Madrid.

"No puedo gastar mucho al mes"

"No sé cuánto tengo", confesó en su reciente entrevista con David Broncano en La Revuelta, cuando el presentador le preguntó por la clásica cuestión del dinero que tiene en el banco. "Lo perdí todo".

"Vivo bien, vivo al lado del aeropuerto. Pago por mes", añadía sobre su situación actual. Tiene un total de 11 hijos nacidos de sus relaciones con siete mujeres distintas, por lo que aún tiene muchas pensiones alimenticias a las que hacer frente: "Hay que trabajar... En Brasil, si te atrasas con la pensión te mandan a la cárcel".

"Ahora pago al banco. Fui al banco a pedir una hipoteca de 50 años porque no puedo gastar mucho al mes. En vez de pagar en 30 años pago en 50 para poder pagar 1.500 euros al mes. Mis hijos heredarán una deuda".

El brasileño explicó en anteriores declaraciones a la prensa que sus problemas estuvieron relacionados con personas de su entorno, su antiguo representante y un conflicto familiar que calificó de gravísimo.

Según relató, fue consciente de la dimensión de la situación cuando recibió una serie de documentos cuya existencia desconocía. "Un jueves me fui a dormir a medianoche y, el viernes, recibí un montón de papeles cuya existencia desconocía. Ahí perdí toda mi historia", recordó.

"Cometí errores"

Roberto Carlos no atribuye todo lo ocurrido a terceros. El exfutbolista reconoce también sus propios errores y admite que tomó decisiones de las que ahora se arrepiente. Por eso, ha convertido su experiencia en una advertencia para los jóvenes que empiezan a percibir grandes ingresos desde edades tempranas.

"Cometí errores y, por eso, pido a los más jóvenes que no hagan lo mismo", señaló. Su mensaje pone el foco en la importancia de conocer el estado de las propias finanzas y de contar con asesoramiento fiable durante una carrera profesional que, en muchos casos, termina antes de los 40 años.

La gravedad de la situación contrasta con una circunstancia que el propio brasileño ha destacado: siempre había pensado en cómo continuar su vida profesional después de retirarse del fútbol. Antes de colgar las botas, ya contaba con la licencia de director deportivo y colaboraba con distintas marcas.

"Siempre pensé en la etapa posterior a mi carrera. Se trata de construir una historia como jugador y aprovechar tu imagen", explicó. Esa planificación, sin embargo, no fue suficiente para impedir los problemas que posteriormente afectaron a su patrimonio.

En su proceso de recuperación, Roberto Carlos destacó la ayuda de una persona llamada Paul y el papel de la empresa Entourage. "Paul reorganizó mi vida. Con 'Entourage' logré reestructurar mi vida financiera y familiar", afirmó, sin detallar en esa intervención el alcance concreto de la reorganización.

Carrera en el Real Madrid

La dimensión de las pérdidas que asegura haber sufrido resulta especialmente llamativa por la trayectoria que construyó sobre el césped. Roberto Carlos disputó 527 partidos con el Real Madrid y 127 con la selección brasileña. Con Brasil conquistó el Mundial de 2002 y, con el club blanco, levantó tres Champions League.

Considerado uno de los laterales izquierdos más destacados de su generación, el brasileño también supo construir una imagen reconocible más allá del fútbol.

Tras su retirada, continuó vinculado al Real Madrid como embajador, una función que le ha permitido mantener el contacto con el club en el que vivió buena parte de sus mejores años deportivos.

Ahora, el exjugador utiliza su propia historia para trasladar una lección a quienes comienzan sus carreras. "Todo lo malo que me ha pasado en la vida, se lo cuento a los jóvenes para que no cometan los mismos errores que yo. Hoy soy un hombre feliz y cuento mi historia para que todos conozcan lo bueno y lo malo que me ha pasado en la vida", aseguró.