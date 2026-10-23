Eric Dane revela en sus memorias póstumas cuál fue el primer síntoma de la ELA y cómo su cuerpo se fue apagando

Nueve meses después de la muerte de Eric Dane a causa de la ELA -Esclerosis Lateral Amiotrófica-, sus memorias van a ver la luz. Será el próximo 3 de noviembre cuando se publicará My Book of Days: A Memoir in Moments, el libro que el popular actor dejó escrito antes de su triste fallecimiento y que revela el momento exacto en el que comenzó a intuir que algo en su cuerpo no iba bien.

"Estoy comiendo sushi con mis hijas y de repente no puedo usar los palillos con la mano derecha. Siento un hormigueo en la mano y luego se me entumecen los dedos. Algún tipo de problema nervioso, creo. No le doy importancia. Probablemente estoy enviando demasiados mensajes", explica el que fuera intérprete de Anatomía de Grey en los primeros extractos que ha hecho públicos la revista People sobre su libro.

"Tres semanas después, vuelve a suceder, pero peor. No puedo sujetar los palillos en absoluto", continúa. Es entonces cuando decide acudir al médico para buscar respuestas, las cuales encuentra a través de uno de los reputados doctores de neurología de la Universidad de California en San Francisco. Es este médico el que le da el devastador diagnóstico después de nueve meses buscando ayuda.

Eric Dane y Rebecca Gayheart. Getty Images

"Llamé a Rebecca -su exmujer- y le dije: "Es lo que nos temíamos". No recuerdo ni una sola palabra de lo que dije después. Solo recuerdo sentir un impacto violento, como si me hubieran quitado el aire, y a Rebecca llorando desconsoladamente al otro lado del teléfono, y entonces me derrumbé por completo, y mis sollozos hicieron que mi cuerpo temblara, y oí sus palabras brotando entre lágrimas: "Estoy aquí, lucharemos juntas contra esto, no me voy a ir a ninguna parte".

Cabe destacar que la pareja estuvo casada durante 14 años y tiene dos hijas en común, Billie Beatrice y Georgia Geraldine. Tras su separación nunca llegaron a firmar el divorcio y siempre mantuvieron una relación cercana. Durante la enfermedad de Eric, ella no se separó de su lado e hizo todo lo que estuvo en su mano. Dejaron de ser pareja, pero nunca dejaron de ser familia.

Entre los episodios más duros que recoge el libro está unas vacaciones en México después de conocer su enfermedad. Dane se dio cuenta de que ya no podía nadar y tuvo que ser rescatado del agua por su hija Georgia y una amiga.

Eric Dane en 'Anatomía de Grey'. Getty Images

El deterioro físico también dejó huella en momentos cotidianos. En diciembre, durante una función de ballet en la que su hija Billie interpretaba El Cascanueces, Dane tuvo que admitirle que ya no podía levantar los brazos para abrazarla. "Billie, lo siento mucho. Siento mucho no poder abrazarte. Ojalá pudiera abrazarte. Ya no puedo levantar los brazos".

Adicciones

Las memorias de Eric Dane también regresan a la etapa más turbulenta de su vida. El actor explica que, en su juventud, consumió alcohol, marihuana, LSD, heroína, cocaína, crack, analgésicos y otras sustancias, en un período que él mismo define en su libro como su "época oscura".

Su vida cambió en 2005, cuando consiguió el papel del doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey. El actor reconoce que pasó de estar al borde de abandonar la interpretación a convertirse en una estrella televisiva, aunque la fama no evitó que la adicción a los analgésicos volviera a aparecer hacia 2008, tras una hernia discal cervical.

En el rodaje, asegura que intentó mantenerse sobrio y que ingresó en rehabilitación en varias ocasiones. También revela que Shonda Rhimes, creadora de la serie, se acercó a él en más de una ocasión para ofrecerle apoyo si necesitaba un respiro.

Eric Dane junto a su dos hijas, Billie Beatrice y Georgia Geraldine. Getty Images

Dane explica que su despedida de Anatomía de Grey, al final de la octava temporada en 2012, no se debió únicamente a sus problemas personales. "La razón es el dinero… A pesar de la popularidad de Mark Sloan, me he vuelto demasiado caro. Me he vuelto prescindible", escribe.

Después llegó The Last Ship, pero en 2017 ingresó en un centro de tratamiento por depresión, lo que interrumpió la producción durante seis semanas. Un año después, su matrimonio con Rebecca Gayheart se rompió definitivamente, aunque su vínculo familiar siguió intacto.

Eric Dane falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años tras batallar contra la enfermedad. El mensaje directo que ha dejado a sus hijas es: "Nunca te rindas. Pase lo que pase, lucha hasta tu último aliento".