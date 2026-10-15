Hilary Swank, embarazada a los 52 años: la actriz anuncia que espera su tercer hijo con Philip Schneider

Hilary Swank ha sorprendido a sus seguidores con una noticia que nadie esperaba: a sus 52 años, la actriz está embarazada de su tercer hijo. La protagonista de Million Dollar Baby ha confirmado que amplía su familia junto a su marido, el empresario Philip Schneider, apenas tres años después de convertirse en madre de los mellizos Aya y Ohm.

La intérprete ha elegido Instagram para hacer público el embarazo con un vídeo tan emotivo como original. En las imágenes, Swank, Schneider y sus dos hijos aparecen bailando en la oscuridad con barras luminosas fluorescentes adheridas a la ropa.

La revelación llega al final, cuando la actriz se acerca a cámara con una pequeña figura luminosa sobre su vientre, en clara alusión al bebé que está en camino.

"Mucha gente me ha preguntado cuál es mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre", ha escrito Swank junto a la publicación, acompañando el mensaje de varios emojis, entre ellos un ángel.

Con ese guiño, la actriz ha confirmado que el nacimiento está previsto para finales de 2026, aunque de momento no ha revelado el sexo del bebé.

A diferencia de su primer embarazo, que anunció públicamente en Good Morning America cuando se encontraba en el segundo trimestre, esta vez Hilary Swank ha preferido mantener la noticia en la intimidad durante meses. El anuncio llega ahora, cuando la actriz estaría ya en el tercer trimestre de gestación y a solo dos meses de dar a luz.

La publicación ha desatado una oleada de felicitaciones en redes sociales. Entre quienes han reaccionado se encuentran compañeras de profesión como Drew Barrymore (51) y Michelle Monaghan (50), pero también muchas usuarias que han agradecido a Swank visibilizar la maternidad más allá de los 40 años.

Una de ellas le escribió: "Tengo 39 años y estoy soltera y sin hijos. Me das literalmente esperanzas de que la vida que quiero todavía es posible". La actriz respondió: "¡Es posible! Siempre me guío por el dicho de que las cosas suceden cuando les llega su momento, no cuando nosotros queremos, y así ha sido siempre en mi vida. Pero, por supuesto, confiar en ello siempre ha sido la parte más difícil para mí".

Una familia que crece

Swank y Schneider se convirtieron en padres por primera vez en abril de 2023, cuando nacieron sus mellizos Aya y Ohm. La actriz tenía entonces 48 años y había anunciado el embarazo en octubre de 2022. Con la llegada de este tercer hijo, la pareja se convertirá en familia numerosa.

La relación entre ambos comenzó años antes de su boda. Se casaron en agosto de 2018 en una ceremonia íntima celebrada en California, rodeados de naturaleza y de sus seres queridos.

La actriz posando durante su primer embarazo. Getty Images

Antes, estuvo casada con el actor Chad Lowe entre 1997 y 2007 y posteriormente se comprometió con el extenista Rubén Torres, relación que terminó antes de la boda. En 2018 encontró de nuevo el amor con Philip, con quien ha construido su actual familia.

Desde entonces, la actriz ha compartido algunos momentos familiares en redes, aunque suele proteger especialmente la privacidad de sus hijos.

Desde el nacimiento de los mellizos, la actriz ha priorizado su crianza y se ha mantenido más alejada de la industria cinematográfica. Ahora, con un nuevo bebé en camino, afronta una etapa en la que la familia ocupa un lugar todavía más central en su vida.

Hilary Swank es una de las actrices estadounidenses más reconocidas de su generación. Ganó el Óscar a mejor actriz por Boys Don’t Cry (1999) y repitió el galardón con Million Dollar Baby (2004), la película de Clint Eastwood que la consolidó internacionalmente.