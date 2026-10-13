Así es Gemelli, el llamado 'hospital de los papas' donde León XIV tiene reservada toda una planta para su operación

El papa León XIV (71 años) ingresará este martes, 13 de octubre, en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para someterse a una operación destinada a extirparle un nódulo en el pulmón.

El Pontífice anunció el hallazgo el pasado domingo tras el rezo del Ángelus y explicó que la lesión fue detectada de forma casual durante unos controles médicos, en una fase muy inicial y bien localizada.

La Santa Sede ha previsto una hospitalización de aproximadamente una semana. Por este motivo, el Vaticano ha cancelado las audiencias y actividades públicas del Papa hasta el próximo 20 de octubre, aunque, por el momento, mantiene el viaje que León XIV tiene previsto realizar a Argentina, Perú y Uruguay entre el 6 y el 17 de noviembre.

El Papa abandonando el Vaticano para ingresar en el Gemelli. Getty Images

Mientras tanto, Su Santidad permanecerá en el centro médico hasta su completa recuperación. El Gemelli, situado en la colina romana de Monte Mario, es el mayor hospital de la capital italiana -y uno de los centros privados más grandes de Europa- y está gestionado por la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, vinculada a la Universidad Católica del Sagrado Corazón.

Fue inaugurado en julio de 1964, tras iniciarse su construcción cinco años antes sobre unos terrenos que Pío XI había donado en 1934 al médico y teólogo franciscano Agostino Gemelli.

Aunque no existe un acuerdo formal permanente entre el hospital y la Santa Sede, el centro se ha convertido en la referencia médica de los pontífices desde el atentado sufrido por Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Tras recibir varios disparos en la plaza de San Pedro, el Papa polaco fue trasladado de urgencia al Gemelli, donde los médicos le practicaron una operación de seis horas para extraerle la bala.

No fue la única vez de Juan Pablo en este centro médico al que apodó, con su característico humor, "Vaticano III", al considerarlo su tercera residencia: "El Vaticano Uno está en la plaza de San Pedro, el Vaticano Dos está en Castel Gandolfo, el Vaticano Tres se ha convertido en el Policlínico Gemelli".

Y es que a lo largo de su vida, el pontífice acumuló alrededor de 153 días de ingreso en distintas hospitalizaciones, entre ellas la de 2005, cuando fue sometido a una traqueotomía.

Francisco, por su parte, fue el segundo pontífice hospitalizado en el centro. Pasó por allí en 2021 por una cirugía de colon, en 2023 por una infección respiratoria y una intervención abdominal, y en 2025 permaneció 38 días ingresado por una neumonía bilateral.

Benedicto XVI nunca fue hospitalizado y solo visitó allí a su hermano ingresado.

Estatua de Juan Pablo II a la entrada del hospital. Getty Images

Planta reservada

León XIV se alojará en la décima planta del Gemelli, la zona históricamente reservada a los papas. Sin embargo, según ha informado EFE, el apartamento papal habitual se encuentra en obras de reestructuración, por lo que el Pontífice ocupará una zona contigua de esa misma planta.

El apartamento reservado a los pontífices es una suite de unos 200 metros cuadrados, de estética sobria y blanca, que cuenta con dormitorio, salón, baño adaptado, televisión y una capilla privada. Fue acondicionado en los años ochenta para Juan Pablo II y sus ventanas dan a la entrada principal del hospital, desde donde el Papa polaco saludó a los fieles en 2005.

La intervención será dirigida, según los medios italianos, por Stefano Margaritora, director de la Unidad de Cirugía Torácica del Gemelli y especialista en técnicas mínimamente invasivas y cirugía robótica.

El Papa Francisco en la capilla privada privada del hospital Gemelli en Roma. Getty Images

Su unidad está especializada en el diagnóstico y tratamiento de las patologías del tórax, con especial atención al cáncer de pulmón, la pleura, el timo y el esófago, y ha sido pionera en Italia en técnicas uniportales y robóticas. También se espera la presencia del médico personal del Pontífice, el doctor Luigi Carbone.

Tras la operación, se practicará una biopsia para determinar si la lesión es maligna y si el Pontífice necesita algún tratamiento adicional. Hasta entonces, el Vaticano ha pedido prudencia y ha subrayado que el Papa se encuentra "de buen ánimo".