La actriz Selma Blair saliendo de un tribunal de Queens tras el incidente en el avión. Reuters

La actriz Selma Blair, detenida tras intentar abrir la puerta de un avión en pleno vuelo y pegar y morder a dos tripulantes

La actriz Selma Blair ha sido detenida tras protagonizar un supuesto incidente violento en un vuelo de la compañía Delta que cubría la ruta de Los Ángeles a Nueva York, según ha confirmado la Autoridad Portuaria de Nueva York y el Departamento de Policía de Nueva Jersey.

La intérprete de Una rubia muy legal (2001) o Crueles intenciones (1999) presuntamente golpeó a un auxiliar de vuelo y mordió a otro tripulante de cabina después de intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo, según el portal TMZ.

Las autoridades policiales aguardaban en la puerta de embarque y acudieron al lugar una vez que la aeronave aterrizó en Nueva York. Allí, Blair —de 54 años— fue detenida y trasladada a un hospital para ser evaluada, según ha detallado la Policía en un comunicado.

Selma Blair en un evento en Los Ángeles el mes pasado. Mario Anzuoni Reuters

El atestado recoge que dos auxiliares de vuelo sufrieron lesiones y uno de ellos recibió atención hospitalaria.

Un representante de Blair ha explicado a Variety que la artista "sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta mencionada": "Tras el aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable".

En un comunicado, Delta Air Lines ha subrayado que "tiene tolerancia cero ante comportamientos conflictivos o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre la prioridad".

A pesar del caos a bordo, el vuelo no sufrió alteraciones operativas y aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy aproximadamente a las 23:00 hora local, adelantándose al horario previsto.

No es la primera vez que Blair, conocida también por su papel en Hellboy, protagoniza un incidente de este tipo en un avión. En 2016, fue evacuada en camilla de un vuelo mientras viajaba con su hijo de cuatro años, tras sufrir lo que describió como un "colapso psicótico total".

Blair atribuyó el incidente a la combinación de una copa de vino y una pastilla. "Fue algo horrible y aterrador; de hecho, después sentí empatía por mí misma, porque fue una conducta totalmente ajena a mi forma de ser, sobre todo teniendo en cuenta que soy madre", justificó entonces.