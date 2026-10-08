Nahla, la hija de Halle Berry, defiende a la actriz: "Nunca la he visto golpear, estrangular o maltratar físicamente a Maceo"

La encarnizada batalla legal que libran Halle Berry (60 años) y su exmarido Olivier Martinez por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años, ha dado un giro inesperado. Conviene recordar que el actor francés acusó a la actriz de intentar asfixiar al hijo que tienen en común.

Como consecuencia, a Berry se le retiró temporalmente la custodia del menor. En medio de la contienda, y después de que la artista negara los hechos, una testigo de excepción ha dado un paso al frente: su hija Nahla Aubry, de 18 años, fruto de su relación con el modelo Gabriel Aubry.

Tal y como informa People, la joven ha presentado una declaración jurada ante la Corte Superior de Los Ángeles para salir en firme defensa de su madre y desmontar las graves acusaciones de violencia infantil vertidas por el actor francés.

Halle Berry, junto su hija mayor, en una imagen de 2015. Gtres

El testimonio de la joven se produce apenas unos días después de que Martinez obtuviera una orden de alejamiento temporal tras acusar a Berry de haber estrangulado al menor el pasado 26 de septiembre y de haber mantenido conductas abusivas durante años.

Frente a estas imputaciones -que la ganadora del Oscar ha calificado de falso montaje mientras se proclamaba víctima de violencia doméstica-, Nahla ha querido dejar constancia judicial del entorno real en el que se ha criado su hermano.

En su escrito judicial presentado el pasado 3 de octubre, Nahla Aubry describe a Halle Berry como una "madre cariñosa, dedicada, cálida y muy involucrada", capaz de imponer límites y disciplina sin recurrir jamás a la violencia.

La joven, que ha convivido con Maceo la mayor parte de su vida y cuyos horarios de custodia fueron coordinados por la propia actriz para maximizar el tiempo entre hermanos, ha sido categórica al negar cualquier tipo de agresión física en el hogar.

La actriz y Nahla Aubry. Gtres

"Jamás he visto a mi madre golpear, abofetear, estrangular, agarrar ni maltratar físicamente a Maceo de ninguna manera", asevera Nahla en el documento judicial.

"Jamás he visto a mi madre ponerle las manos alrededor del cuello a Maceo, estrangularlo, impedirle respirar ni realizar ninguna conducta que se parezca remotamente a las acusaciones que se han hecho en su contra".

La primogénita aclaró, además, que los supuestos episodios de fuerza física a los que se refiere Martinez no eran más que "luchas juguetonas, cosquillas y juegos en los que ambos se revolcaban riendo en el suelo o en la cama", sin que el niño resultara nunca lastimado.

Más allá de desmentir los abusos atribuidos a su madre, el testimonio de Nahla arremete directamente contra la figura de Olivier Martinez, exponiendo la tensión que ha presenciado desde la infancia.

La joven declaró estar "impactada, triste y muy molesta" por la estrategia del actor francés, acusándolo de utilizarla a ella y a su hermano como "una idea de último momento en su afán por destruir a mi madre".

La actriz con Maceo en brazos. Gtres

En un pasaje especialmente revelador de su declaración, Nahla rememora los episodios de agresividad que presenció de niña por parte del intérprete galo.

"En todos los años que viví con mi madre, nunca la vi actuar violentamente contra nadie; sin embargo, sí recuerdo que Olivier golpeó a mi padre en la entrada de nuestra casa cuando yo era pequeña", señala la joven.

Asimismo, la primogénita subraya que Berry jamás ha hablado mal de Martinez o de Aubry en presencia de los hijos, fomentando siempre que mantuvieran relaciones afectuosas con sus respectivos progenitores.

Nahla añade que conversó por teléfono con su madre y su hermano dos días después del supuesto incidente del 26 de septiembre y que Maceo "no parecía molesto por nada", aunque reconoció que el menor ha mostrado en ocasiones comportamientos "irrespetuosos y agresivos".

Mientras el equipo legal de la galardonada actriz ha rechazado hacer declaraciones públicas tras la filtración del testimonio de Nahla, Olivier Martinez volvió a manifestar a la revista People que su única motivación es "la salud, el bienestar y la seguridad" de su hijo.