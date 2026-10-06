Amber Heard, integrada en España: de su media maratón en Donostia a una comida en el restaurante de Joan Roca

Amber Heard (40 años) ha encontrado en España la tranquilidad que anhelaba en Hollywood. La actriz estadounidense, que reside en Madrid desde hace ya cuatro años, ha demostrado en sus últimas apariciones que es una mujer plenamente integrada en nuestro país.

Hace unos días disfrutó de una experiencia gastronómica en Girona y este pasado domingo se calzó las zapatillas para disputar su primera media maratón en San Sebastián.

La intérprete de Aquaman participó el pasado 4 de octubre en el Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa. Heard recorrió los 21,097 kilómetros de la prueba donostiarra en un tiempo de 1 hora, 39 minutos y 54 segundos, según los datos de la organización.

"First half marathon, eskerrik asko Donosti!", escribió en sus redes sociales después de cruzar la línea de meta. Con este mensaje, Amber Heard celebró su marca y agradeció la acogida de San Sebastián, donde compitió junto a miles de corredores populares sin llamar especialmente la atención.

Desde que se instaló en España ha optado por mantener un perfil bajo, alejado totalmente de las polémicas que le rodeaban en Los Ángeles tras su sonada separación de Johnny Depp (63).

Su paso por el norte de España no se limitó al deporte. Una semana antes de participar en la media maratón, la actriz estuvo en Girona y visitó El Celler de Can Roca, el restaurante de Joan, Josep y Jordi Roca, considerado uno de los grandes templos gastronómicos del país.

Durante la comida, Heard pudo disfrutar de la propuesta del establecimiento y mostró su entusiasmo ante la oferta de vinos del restaurante. "Este es mi tipo de carta de vinos", escribió junto a una imagen de ella feliz leyendo la propuesta.

Perfil bajo

La actriz llegó a España después de una etapa marcada por una enorme exposición mediática en Estados Unidos. Tras el juicio por difamación contra Johnny Depp, Heard optó por alejarse de los focos y reconstruir su vida en Europa.

Primero pasó una temporada en Mallorca y, posteriormente, fijó su residencia en Madrid, donde lleva una rutina más reservada junto a sus tres hijos -Oonagh Paige y los mellizos, Agnes y Ocean-.

Desde su llegada, la actriz ha procurado mantener su intimidad al margen de la atención pública. En la capital de España ha conseguido llevar una vida relativamente anónima, centrada en su familia y en actividades cotidianas.

Reside en un chalet en El Viso donde su día a día transcurre como el de un vecino más. Es habitual verla por la mañana acompañando a su hija mayor a la parada del autobús donde es recogida por la ruta escolar para llevarla al colegio.

La actriz y su hija mayor montando en un cabify en Madrid. Raúl García. EL ESPAÑOL

Por la tarde, vuelve a repetir la operación, como una madre soltera más, y acude de nuevo al mismo punto para recibir a la pequeña y llevarla a alguna de sus actividades extraescolares. A principios de año, EL ESPAÑOL captó a la intérprete junto a su hija entrando en un centro de natación donde Oonagh da clases.

La actriz centra buena parte de su día a día en su familia y ha dejado atrás las jornadas interminables de los rodajes. De momento, no se conoce de ningún proyecto en el que esté trabajando.

También ha convertido el deporte en uno de los pilares de su nueva vida en España. Además de participar en carreras populares, Amber Heard practica tenis con regularidad.

Juicio mediático

Tras su derrota judicial contra Johnny Depp la realidad es que no ha vuelto a rodar una película. Las dos últimas en las que participó se estrenaron en 2023 aunque se habían grabado mucho antes. Son Aquaman y el reino perdido y el film In The Fire.

Amber Heard y Johnny Depp se conocieron en 2009 durante el rodaje de The Rum Diary, adaptación cinematográfica de la novela de Hunter S. Thompson, aunque su relación comenzó varios años después, en 2012. La pareja decidió casarse por lo civil en 2016.

El matrimonio apenas duró un año. Heard fue quien inició los trámites de divorcio y acusó al actor de haber ejercido violencia física y psicológica contra ella durante la relación. Depp negó las acusaciones y emprendió una demanda por difamación contra su exmujer.

Amber Heard y Johnny Depp. Getty Images

El enfrentamiento desembocó en un mediático juicio retransmitido a escala internacional. Finalmente, el jurado falló mayoritariamente a favor de Depp y condenó a Heard a indemnizar al actor con 15 millones de dólares por daños y perjuicios, aunque posteriormente la cantidad fue reducida en el acuerdo alcanzado entre ambas partes.

Actualmente no tiene pareja. Después del actor comenzó una historia de amor con la fotógrafa Bianca Butti, con la que rompió tiempo después.