Kim Kardashian: "Después de mi divorcio, estuve soltera 5 años. No me sentía vacía, quería sanar por completo"

Kim Kardashian (45 años) atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental. La empresaria ha hablado sobre su situación actual en una entrevista concedida a The Times, en la que ha asegurado que actualmente está soltera y ha explicado cómo ha vivido los últimos años después de su divorcio de Kanye West (49)

Unas declaraciones que llegan en plena expectación por su posible relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton (41)

En las últimas semanas, Kardashian y Hamilton han sido fotografiados juntos en diferentes ocasiones.

Ambos compartieron imágenes durante la inauguración del Museo Lucas de Arte Narrativo y también fueron vistos recorriendo Londres en bicicletas y disfrutando de un paseo en una lancha rápida por el lago Como.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en un acto celebrado en 2021. Gtres

Además, Kardashian viajó recientemente a Hawái junto a los cuatro hijos que tiene con Ye —North, Saint, Chicago y Psalm—, en unas vacaciones en las que, según apunta The Times, también estuvo presente Hamilton.

Sin embargo, pese a las numerosas imágenes que han alimentado los rumores sobre un posible romance, ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación.

Preguntada directamente por el periódico británico sobre si estaba dispuesta a hablar de Hamilton, Kardashian fue tajante: "Con todo el respeto, prefiero no hacerlo".

La empresaria ha optado así por mantener la misma discreción que ha mostrado hasta ahora sobre este posible romance. Aunque las imágenes de ambos han aumentado las especulaciones, Kardashian no quiere poner etiquetas públicamente a lo que pueda existir entre ellos.

Su silencio contrasta con la atención que ha despertado cada uno de sus encuentros y viajes, especialmente por tratarse de dos de las figuras más conocidas de sus respectivos ámbitos.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian en la Super Bowl. Gtres

"Estuve soltera durante 5 años"

Más allá de su posible romance con el piloto, Kardashian sí ha querido hablar de cómo se encuentra actualmente y de la etapa de soltería que ha vivido tras su divorcio.

"Estuve soltera durante cinco años", ha explicado a The Times. Un periodo que, lejos de vivirlo como una carencia, le permitió centrarse en sí misma y en su familia.

Y añade: "Me sentí genial. Pude centrarme en mis hijos y en los proyectos en los que realmente quería involucrarme. No tenía prisa. No me sentía vacía", ha asegurado la empresaria.

Kardashian también ha explicado que necesitaba tiempo para recuperarse y trabajar en sí misma antes de volver a abrirse sentimentalmente.

Kim Kardashian GTRES

"Sentía que necesitaba mi tiempo. Quería sanar por completo y trabajar en mí misma. No estaba preparada para abrirme. Ni siquiera lo estaba pensando", ha confesado.

Durante esos años, la empresaria ha continuado desarrollando sus diferentes proyectos profesionales y compaginándolos con su faceta como madre.

Su prioridad, según explica ahora, no era encontrar una nueva pareja, sino recuperar su espacio personal y sentirse preparada para afrontar de nuevo una relación.

Un proceso que, según sus propias palabras, terminó llegando de manera natural: "El universo te favorece cuando simplemente lo permites".

Por el momento, Kim Kardashian prefiere mantener en privado qué relación mantiene con Lewis Hamilton.

Sus apariciones juntos, sin embargo, continúan alimentando una historia de la que ambos siguen sin pronunciarse públicamente.