Dua Lipa sorprende en el concierto de Shakira en Madrid: se unió a uno de los conciertos más esperados de su residencia

Shakira (51 años) ha vuelto a convertir Madrid en el epicentro de la música internacional. La colombiana ha celebrado este sábado, 3 de octubre, uno de los conciertos más especiales -el único retransmitido en directo de su residencia en la capital- y lo ha hecho rodeada de rostros conocidos y con una sorpresa mayúscula entre el público.

Dua Lipa (31) ha estado en el estadio de Shakira para acompañar a la artista en una noche que quedará marcada como una de las más especiales de su paso por la ciudad.

La expectación llevaba días creciendo entre los seguidores de la intérprete de Las mujeres ya no lloran. Después de que durante toda la semana se especulara con la posibilidad de que Maluma (32) pudiera convertirse en el próximo artista invitado, finalmente ha sido Dua Lipa quien ha dado el gran golpe de efecto.

La británica se ha sumado a Shakira en un encuentro inédito hasta la fecha que ha desatado la locura entre las miles de personas que han acudido al concierto.

La residencia madrileña de Shakira está demostrando así que todavía guarda sorpresas. La cantante colombiana llegó a la capital con la intención de ofrecer 12 conciertos y convertir cada una de las noches en un acontecimiento, pero lo que está consiguiendo va mucho más allá de llenar el recinto.

Alejandro Sanz (56), Laura Pausini (52) y Manuel Turizo (26) ya han pasado por su escenario y ahora Dua Lipa se incorpora a una lista de colaboraciones que está elevando todavía más el nivel de su estancia en Madrid. Y, según se ha confirmado y puede corroborar EL ESPAÑOL, la próxima semana tendrá la presencia de Maluma.

Pero la noche no solo ha tenido una estrella sobre el escenario. Entre el público también se encontraba Jeff Bezos (61), uno de los hombres más ricos del mundo, que acudió al concierto acompañado de su mujer, Lauren Sánchez (56).

El magnate estadounidense se encuentra de nuevo en Madrid, una ciudad que ya visitó en la primavera de 2025 con motivo de su despedida de soltero antes de su boda.

Sara Carbonero tampoco no quiso perderse el concierto de Shakira y acudió a la cita junto a su gran amiga y socia, Isabel Jiménez. Ambas disfrutaron de una noche de música en Macondo Park, donde la cantante colombiana continúa con el gran despliegue de su residencia europea dentro de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, reuniendo a numerosos rostros conocidos.

Entre los asistentes también estuvieron Blanca Romero y su hija, Lucía Rivera, que se fueron juntas de concierto en un momento en el que toda la atención está puesta en la familia Rivera por las diferencias entre Cayetano y Francisco. Por su parte, Paz Vega presumió de sus hijos mayores, Ava y Orson Salazar Jr., posando junto a ellos ante los fotógrafos, mientras que Juana Acosta hizo lo propio con su hija, Lola Alterio, con la que protagonizó unas divertidas y cómplices imágenes.

La lista de celebrities que se acercaron hasta Macondo Park se completó con nombres como Ana Peleteiro, Fernando Llorente, Ana Fernández, María de Nati, Alba Lago, Marcelo Vieira y su mujer, Clarice Alves. Todos ellos quisieron disfrutar en primera persona del espectáculo de la artista colombiana y no dudaron en posar ante la prensa a su llegada.

Una colaboración que se gestó en París

El encuentro entre Shakira y Dua Lipa no habría surgido de manera improvisada. Las dos artistas comenzaron a estrechar su relación en París, donde se encontraron a principios de año y tuvieron ocasión de hablar sobre la admiración mutua que existe entre ambas.

Dua Lipa y Shakira en la residencia de la colombiana en Madrid. EL ESPAÑOL

Uno de los momentos que más emocionó a Shakira fue precisamente la interpretación de Antología que Dua Lipa realizó durante su concierto en Bogotá, dentro de su gira Radical Optimism Tour. La británica sorprendió entonces al público al hacer suyo uno de los temas más emblemáticos de la colombiana.

Shakira reaccionó públicamente al homenaje y puso en valor la conexión que había surgido entre las dos artistas. "Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! Mil gracias", escribió la cantante en sus redes.

Dua Lipa, por su parte, tampoco dudó en responderle en español: "Fue una noche hermosa y me encantó interpretarla. I love you".

Aquella actuación terminó siendo mucho más que un simple homenaje. La conexión entre ambas artistas fue el punto de partida para una colaboración que ahora se ha hecho realidad en Madrid, con Shakira como anfitriona y Dua Lipa como gran sorpresa de una noche que ya había comenzado con una expectación máxima.

Dua Lipa, la sorpresa inesperada

Durante los últimos días, los seguidores de Shakira habían intentado adivinar quién sería el próximo rostro conocido en aparecer junto a ella. El nombre de Maluma había cobrado especial fuerza, especialmente por la expectación que existe alrededor de Agua, el último éxito de la colombiana.

Shakira en uno de sus conciertos de Madrid. Gtres

Sin embargo, Shakira volvía a demostrar que todavía tenía un as bajo la manga. Dua Lipa era la invitada que nadie esperaba y la que finalmente ha protagonizado uno de los momentos más comentados de su residencia madrileña.

La británica se suma así a una lista de artistas que han querido acompañar a Shakira durante su regreso a los grandes escenarios españoles. "Ahora soy tu fan", pronunció la colombiana cuando presentó a la artista antes de interpretar Antología.

Una residencia que, concierto tras concierto, está dejando claro que la colombiana no solo ha regresado a Madrid para cantar sus grandes éxitos, sino también para convertir cada noche en un acontecimiento irrepetible.