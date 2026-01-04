Damiano David anuncia su compromiso de boda con Dove Cameron: declaración de amor y dos anillos de oro y diamantes

Damiano David (26 años) y Dove Cameron (29) han dado un paso decisivo en su relación y lo han hecho de la forma más idílica posible. El cantante italiano, vocalista de Måneskin, y la actriz y cantante estadounidense han anunciado su compromiso de boda.

Ambos han hecho pública su intención de contraer matrimonio con una declaración de amor que no ha pasado desapercibida y una imagen en la que ambos lucen dos espectaculares anillos de compromiso.

La confirmación se ha hecho pública a través de un carrusel de imágenes en el que ambos posan durante la celebración de Año Nuevo. En ellas, la pareja enseña el espectacular anillo de diamantes que luce Dove en su mano izquierda. "Mi parte favorita de estar viva. Feliz año nuevo", ha escrito la recién prometida en su cuenta de Instagram.

Anillos con mensaje

Damiano, por su parte, ha adelantado que "va a ser un año hermoso". En la publicación, el artista y su compañera sentimental aparecen abrazados, sonrientes y visiblemente felices, mostrando los dos anillos que sellan esta nueva etapa.

Casualmente, sus joyas de compromiso se han convertido en los protagonistas indiscutibles de su anuncio. Se trata de dos anillos de diamantes creados por la firma de joyería italiana Bernini High Jewelry.

Están realizados en oro rosa de 18 quilates y adornados con diamantes naturales certificados por el GIA. En su interior, además, esconden un romántico mensaje.

Ambos anillos llevan grabada la misma frase: "The Best Part of Being Alive" (que en español se traduce como 'La mejor parte de estar vivo'). Las palabras reflejan de manera clara lo que sienten al estar juntos.

El gran año de Damiano

Damiano David y Dove Cameron llevan poco más de un año de noviazgo. Se conocieron en los MTV Video Music Awards de 2022. Da la casualidad de que ambos competían en aquella gala en la misma categoría: la de "Mejor Artista Nuevo".

Los primeros rumores de romance de la pareja surgieron en 2023. Un año después de su primer cara a cara se reencontraron en la celebración de los mismos galardones.

También se les vio juntos después de varios conciertos de Måneskin en Nueva York, Brasil y en la playa de Sídney. Entonces fueron fotografiados de la mano y besándose.

La pareja hizo pública su relación en febrero de 2024, cuando aparecieron juntos en la alfombra roja de la gala previa a los Premios Grammy (Clive Davis’ Pre‑Grammy Gala). Un momento cuyo apasionado beso frente a las cámaras fue considerado el inicio oficial de su noviazgo.

No cabe duda de que 2025 ha sido un gran año para Damiano David. En 2024 decidió apartarse temporalmente de la banda para iniciar su carrera en solitario.

Su primer álbum de estudio, que lleva por nombre Funny Little Fears, se ha convertido en uno de los trabajos más escuchados en radios y plataformas en streaming.

Dove, actriz y cantante

También ha sido un año excelente para Dove Cameron, quien comenzó su carrera artística siendo una adolescente.

Nacida el 15 de enero de 1996, como Chloe Celeste Hosterman, saltó a la fama al protagonizar la serie de Disney Channel Liv and Maddie (2013‑2017), por la que ganó un Daytime Emmy.

También ganó enorme popularidad encarnando el papel de Mal en la saga Descendants. Desde 2019 impulsa su carrera como cantante pop, destacando el single Boyfriend (2022), que entró en el top 20 del Billboard Hot 100 y fue certificado platino.​

Desde que empezó su affaire con Damiano, Dove no ha ocultado lo enamorada que está de él. "El año más rápido de mi vida. Solo desearía haberte conocido antes. Te amaré para siempre", escribió en sus redes sociales en octubre de 2024.