Melania Trump rompe con su imagen fría y revela sus cuatro íntimas facetas en una película: madre y sombra del Presidente

El próximo 20 de enero se cumple un año del regreso de la era Trump. Una etapa en la que la primera dama, Melania (55), se ha mostrado renovada.

En el segundo mandato de su marido, la exmodelo ha intentado dejar atrás la imagen fría y distante que proyectó en el primer Gobierno del mandatario.

"Quizás la gente no me aceptaba, no me entendía como quizás hace ahora. No tuve mucho apoyo", aseguró Melania Trump en una entrevista con el canal Fox el 13 de enero de 2025, con motivo de una película -entonces en fase de producción-, que verá la luz el próximo 30 de enero.

Un filme en el que expone cómo ha sido su regreso a la primera línea de la política. Melania ha puesto el foco en su camino de regreso a la Casa Blanca. No obstante, no se ha olvidado de las otras facetas con las que convive en su día a día.

"Mi primera prioridad es ser madre, ser Primera Dama, ser esposa, y servir al país", decía en aquella entrevista con Fox.

Cuatro premisas que son el reflejo de su identidad y que quedan al descubierto en el tráiler de la película, difundido este pasado miércoles, 17 de diciembre.

1. La mujer del Presidente

El 'no beso' entre Melania y Donald Trump en la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos. Gtres

El clip promocional comienza con una imagen de Melania en la investidura de Donald Trump, el 20 de enero de 2025. Concretamente, con su entrada al Capitolio.

El vídeo pone el foco en su ouftit: un estilismo sobrio formado por un abrigo hecho a medida, azul marino y cruzado, de Adam Lippes. Además, un sombrero canotier a tono y con una línea blanca del neoyorquino Eric Javits. "Aquí vamos otra vez", se le escucha decir.

En el tráiler se ve cómo Melania, en ocasiones, ejerce de sombra de su marido, aconsejándolo, incluso, con algunos términos. "Pacificador y unificador", se le escucha decir de fondo, mientras Donald Trump pronunciaba un discurso prometedor.

"Mi mayor legado es ser un pacificador", decía el mandatario segundos antes.

"Witness", que en español se traduce como "testigo" es una de las palabras que define la historia de Melania Trump. Un término que confirma que es ella quien puede dar testimonio de aquello que ocurre en el backstage de la Casa Blanca.

2. La aficionada a la moda

Melania Trump en el baile presidencial inaugural. Gtres

Melania Trump comenzó su carrera en la industria de la moda, trabajando en Milán, París y Nueva York. De hecho, conoció a su marido en una fiesta de la Semana de la Moda de la Gran Manzana, celebrada en 1998, cuando ella seguía en el sector.

Desde aquel primer encuentro ya han pasado 27 años y Melania ya no se dedica al mundo del fashion. La moda, sin embargo, sigue formando parte de su día a día. Como Primera Dama de Estados Unidos, todo lo que se pone es analizado al milímetro. Su estilo, eso sí, no defrauda. La eslovena es una first lady en toda regla.

La película que verá la luz el próximo 30 de enero proyecta este 'deber' por lucir impecable. El tráiler, entre otras cosas, adelanta cómo Melania se implica en sus diseños. Sobre todo, en aquellos que le hacen a medida.

El adelanto del filme, por ejemplo, muestra el boceto del vestido que llevó la primera dama en el primer baile presidencial, celebrado en la noche del 20 de enero de 2025.

En una velada tan significativa, Melania Trump no arriesgó demasiado y eligió a uno de sus diseñadores de confianza: el francés Hervé Pierre, quien confeccionó para ella un impresionante vestido con escote palabra de honor en blanco y un zig zag de tela negra en la zona delantera y parte de la espalda.

3. La Primera Dama

Melania Trump en un acto en la Casa Blanca el pasado octubre. Gtres

Melania regresó a la Casa Blanca cuatro años después de que saliera de la residencia presidencial, dejando una imagen de mujer fría y reservada.

"No tuve mucho apoyo. Algunos quizás me ven solo como la esposa del presidente, pero me levanto sola, soy independiente, tengo mis propias ideas y mis síes y noes", confesó en aquella comentada entrevista con Fox, previo a la toma de posesión de Trump.

"No siempre estoy de acuerdo con lo que mi marido dice o hace, y está bien", añadió en dicha charla en la que expuso uno de sus principales objetivos: "Servir al país".

Lo cierto es que en el segundo mandato del magnate se le ha visto mucho más presente. En compañía de su marido y llevando su propia agenda como primera dama.

Esta imagen queda expuesta en la mitad del tráiler donde se le ve mantener una reunión con la reina Rania de Jordania (55).

4. La maternidad

Melania Trump junto a su hijo, Barron, en la investidura del presidente. Gtres

Aunque es la primera dama de Estados Unidos, desde el primer momento aseguró que no descuidaría su rol, si cabe, más importante: la maternidad.

Melania vive en la Casa Blanca junto a su marido, pero tal y como indicó en su día, cada vez que sea necesario viajará a Nueva York, donde estudia Barron (18), su único hijo y el quinto para el mandatario.

El joven también tiene cierto protagonismo en la película de su madre. El clip promocional revela cómo ella le da una breve indicación en plena investidura de Donald Trump, donde se convirtió en una de las figuras clave.

Cabe recordar que en aquella ceremonia, Barron copó el foco por su posición estratégica, pero también por su llamativa altura, su look con guiño a Estados Unidos y el parecido que tiene con su padre. No solo en lo físico, también en lo político y empresarial.

El joven participó activamente en la campaña de Donald Trump y según confirmó su madre, fue él quien convenció al líder republicano para que se reuniera con streamers y podcastses. "Era increíble ver cómo contribuía a su éxito, porque sabía exactamente con quién tenía que hablar su padre", explicó Melania.