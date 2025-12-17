Los hijos de Rob y Michele Reiner se pronuncian tras el asesinato de sus padres: "El dolor es inimaginable"
El matrimonio fue encontrado sin vida este pasado domingo, 14 de diciembre, en su casa. Su otro hijo, Nick, está considerado "responsable" de los hechos.
Más información: Nick, el hijo de Rob Reiner, afrontará dos cargos por homicidio y posible cadena perpetua o pena de muerte
Este pasado domingo, 14 de diciembre, Rob Reiner y su mujer, Michele, eran encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles. El matrimonio, presuntamente, fue asesinado a manos de su hijo Nick (32 años).
Su pérdida ha dejado un vacío enorme en sus seres queridos. Entre ellos se encuentran sus otros dos vástagos, Jake (34) y Romy (28), quienes han concedido este miércoles, día 17, sus primeras palabras tras la muerte de sus padres.
"Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día", han declarado los hermanos en un comunicado compartido con People .
"La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos", han añadido.
"Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos", continúa el comunicado.
Y finaliza: "Pedimos respeto y privacidad, que se moderen las especulaciones con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por la increíble vida que vivieron y el amor que brindaron".
No existen palabras para describir el dolor que atraviesan Jake y Romy Reiner, tal y como ellos mismos han aseverado a través del comunicado que han emitido.
Y es que fue la benjamina de la familia quien avisó a las autoridades al encontrar muertos a sus progenitores.
De acuerdo a la información publicada en The New York Times, Romy llegó a la casa de Rob y Michele en Brentwood en la tarde del domingo, 14 de diciembre, después de que un masajista terapéutico contactara con ella al no poder acceder a la propiedad.
Ya en el interior de la vivienda, la joven encontró el cuerpo de su padre. Más tarde, un paramédico le informó que su madre también había sido asesinada.
Nick, el mediano de los hijos de Rob Reiner, ha sido detenido al ser considerado "responsable" del asesinato de sus padres.
El joven, de 32 años, ha comparecido este miércoles, 17 de diciembre, por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles.
Durante su breve comparecencia, ha aceptado renunciar a su derecho de lectura rápida de cargos y el Tribunal ha ordenado su detención sin derecho a fianza.
Nick Reiner fue arrestado el pasado domingo, día 14, acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.
No será hasta el próximo 7 de enero cuando vuelva a comparecer. Entonces, se procederá a la lectura de todos los cargos.