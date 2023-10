Britney Spears carga contra su hermana pequeña Jamie Lynn en sus memorias: su historia de celos

Britney Spears (41 años) está de estreno, pero no musical. Después de la odisea que la princesa del pop vivió durante 13 años, en los que estuvo bajo el control de su padre, ahora publica su libro autobiográfico, La mujer que soy, en el que relata, en primera persona, cómo vivió el proceso para deshacerse de la tutela.

La intérprete de Oops!...I Did It Again comienza la historia en su infancia, pasando por sus primeras apariciones televisivas hasta convertirse en una de las artistas más seguidas a nivel internacional. Famosa desde su adolescencia, la cantante ha pasado por abortos, depresión, acoso mediático y lo que ha marcado toda su vida, la tutela de su familia.

Este último episodio protagoniza la mayor parte de la biografía, donde arremete contra sus exparejas, Justin Timberlake (42) y Kevin Federline (45), su padre y su hermana, la actriz Jamie Lynn Spears (32).

Britney Jamie Lynn Spears en un evento de 2017. GETTY

Britney tenía nueve años cuando nació su hermana pequeña. Una llegada que, tal y como relata en su libro, revolucionó el hogar. "Y mi hermana pequeña..., bueno, cuando digo que era una zorra en toda regla, no estoy exagerando". Se convirtió en la niña mimada de la casa, algo que molestaba a Britney: "Estaba claro que aquella chica llevaba la voz cantante de la casa. Entretanto era como si yo fuera un fantasma".

Mientras era ella quien llevaba el dinero a casa gracias a sus éxitos musicales, su familia la dejaba de lado: "Nadie me apoyaba. Me enteré del embarazo de mi hermana por una exclusiva de la prensa. Mi familia me lo había ocultado". Aunque se trata de una etapa pasada, Britney recuerda con rencor como su hermana no le apoyó durante los primeros años de tutela parental. "Le mandé un mensaje de texto y le pedí que me sacara de allí. 'Deja de luchar', me escribió en respuesta. 'No puedes hacer nada para evitarlo, así que deja de luchar'".

Jamie Lynn, tal y como explica su hermana mayor, se convirtió en una aliada de su padre durante el proceso. "Actuaba como si fuera una amenaza. Creía que iban a intentar matarme. Ella sabía que yo necesitaba su ayuda y que él iba a por mí. Era como si se hubiese puesto de su lado".

De hecho, la actriz se aprovechó de la situación en la que se encontraba su hermana para sacar beneficio económico:"Deberíamos habernos consolado la una a la otra, pero por desgracia no fue así. Mientras estaba luchando contra la tutela, ella estaba escribiendo un libro. Se apresuró a sacar a la luz historias escabrosas sobre mí, muchas de ellas hirientes y escandalosas. Me vine abajo. ¿No deberían las hermanas poder confesarse la una a la otra su vulnerabilidad y sus miedos sin que luego sea usado como una prueba de inestabilidad?".

Britney y Jamie Lynn en 2003. GETTY

Britney defiende que durante los 13 años que duró su tutela, Jamie Lynn no entendió la situación en la que se encontraba y que por eso se puso del lado de su padre: "No podía evitar sentir que ella no era consciente de por lo que yo había pasado. Daba la impresión de pensar que había sido fácil para mí porque había conseguido mucha fama. Siempre será mi hermana y la querré".

Aunque estas memorias relatan una historia reciente, la situación de la familia Spears ha cambiado desde que se terminó de escribir la biografía. Britney se reconcilió con su madre, Lynne Spears, después de tres años sin tener noticias suyas. Algo parecido ha ocurrido con su hermana, a quien atacó muy duramente tras la publicación de su libro Things I Should Have Said, y con quien parece haberse dado una tregua temporal, aunque no definitiva.

