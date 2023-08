Manel Dalgó (Lé Créature): "Estefanía de Mónaco es muy humilde. Nadie se asombra al verla comprar en Carrefour"

Un año más, Estefanía de Mónaco (58 años) ha teñido de solidaridad el Principado con motivo de la Gala Fight Aids Monaco 2023 que tiene como finalidad recaudar fondos para ayudar a las personas seropositivas y, por supuesto, para la investigación. Durante la rifa celebrada en la Sala de las Estrellas del Sporting Club se recaudaron 53.140 euros y, como no podía ser menos, La Créature recibió a los invitados.

Ése es el alter ego de Manel Dalgó, uno de los mejores transformistas de las últimas décadas que se convirtió en noticia por ser junto a su marido, Thomas Schmieder, quienes invitaron a Isabel Pantoja (66) al Baile de la Rosa.

"La princesa Estefanía es una persona tremendamente encantadora, muy simpática, humilde, introvertida y está muy lejos de los corsés de las princesas europeas. Obviamente hay que saludarle como es debido por protocolo, pero aquí nadie se asombra al verla hacer la compra en el Carrefour. Y el carrito lo empuja ella (risas)", admite Manel, que tiene una química muy especial con Louis Ducruet (30), primogénito de Estefania.

Estefanía junto a Manel Dalgó, su hijo y la mujer de éste posando el día de la gala. Imagen cedida a EL ESPAÑOL.

El joven celebró hace varios días su cuarto aniversario de boda con Marie Hoa Chevallier, que convirtieron en abuela primeriza a la princesa el pasado 4 de abril. A su nieta le pusieron el nombre de Victoire.

Sin pelos en la lengua, pero siempre con educación, Manel explica que "Louis es tan guapo de cerca que quita el hipo. Tiene un gran sentido del humor y como sabe que soy gay no para de flirtear en algunas ocasiones. Nos lo pasamos muy bien y, al igual que su madre, tiene un gran corazón".

Tras acabar el evento benéfico, Manel atendió en primicia a EL ESPAÑOL para contar que "cuando mi marido y yo decidimos fijar nuestra residencia definitivamente en Montecarlo -antes vivían entre Berlín y el Principado- decidí colaborar de forma altruista en la ONG de Estefanía y le comenté que sería divertido crear un personaje inusual para animar la rifa, dar la bienvenida a los invitados y amenizarles la velada. Así fue como nació La Créature".

Consciente del sufrimiento y la marginación que sufren los enfermos de VIG, la hija de Rainiero III de Mónaco y Grace Kelly fundó en 2004 la ONG Fight Aids Monaco con la intención de proporcionarles una vida digna. "No es ningún paripé. La princesa está muy involucrada en la asociación. No solo da la cara. Es normal verla pintar las paredes, montar las mesas de Ikea, taladrar para colgar cuadros… -especifica Manel- y para nosotros es una más. No hace ningún tipo de distinción social. Y sus hijos son iguales".

Manel, transformado en 'Lé Créature', durante su actuación en la gala. Imagen cedida a EL ESPAÑOL.

Como el Principado es tan diminuto -es el segundo país más pequeño del mundo tras el Vaticano- y los constructores están ávidos por localizar algún metro cuadrado libre para levantar edificios de apartamentos de lujo, Estefanía decidió saltar la frontera y construir la Maison de Vie en el pueblecito francés de Carpentras, ubicado en la región de Pronvez-Alpes-Costa Azul, y famoso por sus trufas y fresas.

En esta edición, Estefanía estuvo arropada por su hijo Louis y la esposa de éste, que no dudaron en posar con Ben Bowman, el imitador británico de Michael Jackson que se encargó de amenizar la velada. En ediciones anteriores la rifa se amenizó con música de ABBA o de Freddy Mercury.

Manel Dalgó posando el día de la gala. Imagen cedida a EL ESPAÑOL.

También acudieron el príncipe Alberto II (65) y su esposa, Charlène (45), muy favorecida con su cabello moreno. Como no era su noche, estuvieron en discreto segundo plano divirtiéndose, riéndose y compartiendo confidencias con el resto de invitados a su mesa.

En su discurso, la Princesa recordó cómo fue grabar con el artista norteamericano el tema In the Closet de su disco Dangerous (1992). La voz femenina de la canción se bautizó como Mystery Girl, y a pesar de que se dijo que se trataba de Madonna, en realidad lo hizo la heredera de los Grimaldi. “El tiempo que pasé con él en el estudio para grabar esta canción, lo recuerdo como un momento privilegiado en el que hablamos mucho", confesó la Princesa.

