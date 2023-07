Rauw Alejandro estalla y desvela la fecha exacta en la que rompió con Rosalía: su rotundo mensaje

Rauw Alejandro (30 años) no puede más. El cantante puertorriqueño ha estallado en las últimas horas a través de su red social Twitter. Superado por las críticas que ha supuesto que revelara que rompió con Rosalía (30) "hace unos meses", y en medio de presuntas infidelidades por parte de él -desmentidas de lleno-, Rauw ha decidido poner los puntos sobre las íes y, sobre todo, defender su honor, negando, una vez más, que haya sido infiel.

Lo ha hecho a través de un rotundo y se diría que colérico mensaje que, minutos más tarde, ha eliminado. Entre otros detalles, lo más llamativo de su post ha sido que desvela la fecha exacta en que la pareja tomó caminos separados. "Wow, los más que saben. Exactamente terminamos hace dos meses. Tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes, nuestros fans".

En esa línea, añade: "Una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya felices? ¿Pueden dejarnos en paz?". Este escrito público vio la luz sobre las siete y cuarto de este pasado jueves 27 de julio. Sin embargo, por causas que se desconocen, Rauw decidió no dejar rastro en su red de este desahogo y el post desapareció.

[Primeras palabras de Rosalía tras su ruptura con Rauw Alejandro: "Nosotros sabemos lo que hemos vivido"]

La hoy expareja paseando por las calles de Los Ángeles, en abril de 2023. Gtres

Más allá de este mensaje, lo cierto es que parece que aunque Rosalía y Rauw se hayan separado su relación sigue siendo afectuosa y cordial. Así se ha desprendido de las manifestaciones públicas de ambos. Este pasado jueves, Rosalía utilizaba su Instagram para romper su silencio y deshacerse en halagos hacia el hombre que ocupó su corazón durante tres años.

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", ha sido el escueto pero sencillo y directo mensaje que la de Despechá compartió con sus millones de seguidores. Por su parte, Rauw hizo lo propio dando el primer paso público.

Rauw en uno de sus últimos actos públicos, en París, en el desfile de Loewe, en junio. Gtres

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", deslizó.

Además, Rauw aprovechaba la ocasión para mostrar una vez más el gran respeto que siente por la que ha sido su pareja durante los tres últimos años: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí".

Cabría reseñar que son muchas las entrevistas en las que tanto Rosalía como Rauw han defendido su amor a capa y espada en los últimos meses: nada, pues, hacía presagiar que sus vidas iban a separarse de forma, parece, irreversible.

El pasado mes de marzo, Rosalía y Rauw Alejandro, pletóricos y emocionados, anunciaron su compromiso a través de un videoclip en el que él le regalaba un imponente anillo. Para entonces, ya llevaban más de año y medio saliendo juntos. Su relación empezó a hacerse pública a mediados de 2021. Pero se oficializó en septiembre, coincidiendo con la celebración del cumpleaños de la artista.

Sigue los temas que te interesan