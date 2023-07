Primeras palabras de Rosalía tras su ruptura con Rauw Alejandro: "Nosotros sabemos lo que hemos vivido"

Sólo quedaba su versión por conocerse, y ya ha visto la luz. Horas después de que el cantante Rauw Alejandro (30 años) confirmara su ruptura amorosa con Rosalía (30) -puntualizando que no han existido terceras personas ni infidelidad alguna-, la intérprete de Despechá ha roto su silencio este jueves, 27 de julio, a través de las redes sociales.

La artista internacional ha colgado un storie con el que lanza un mensaje conciso, pero directo, a todos sus fans.

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", ha compartido la cantante en su perfil de Instagram, demostrando así que su ruptura sería amistosa.

La reacción de Rosalía en sus redes sociales.

Desde que el pasado martes se hiciese público el fin de la historia de amor de estos dos artistas, han sido muchas las especulaciones que ha habido en las redes sociales sobre los motivos. De hecho, han llegado a salir dos nombres de dos posibles infidelidades que habría cometido Rauw.

Nada más lejos de la realidad, Rosalía con esas palabras confirma que el momento no es fácil, pero aclara que "quiero, respeto y admiro muchísimo" a su expareja, por lo que confirmaría que no ha habido terceras personas en su relación.

Rauw ha confirmado este pasado miércoles, día 26, por la noche, la separación asegurando lo que sigue: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad".

Además, Rauw aprovechaba la ocasión para mostrar una vez más el gran respeto que siente por la que ha sido su pareja durante los tres últimos años: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí".

Rosalía y Rauw Alejandro en una fotografía tomada en Nueva York, en abril de 2022. Gtres

Dicho esto, parece que ambos han decidido poner punto final a su historia de amor de manera amistosa, y que los rumores de infidelidades serían meros bulos que nada tienen que ver con la realidad.

Fue la revista estadounidense People la que desveló que, a pesar de que el amor y el cariño siguen intactos entre ellos, Rosalía y Rauw decidían, de mutuo acuerdo, tomar caminos separados.

Rauw Alejandro, por su parte, se encuentra en su Puerto Rico natal, refugiado en sus familiares y amigos más cercanos. "Llevo tiempo en casa con la family, pero ya toca activarnos", posteaba días antes de difundir, si cabe, el comunicado más difícil de su historia.

Boda truncada

El pasado mes de marzo, la otrora pareja anunció su inminente boda con una romántica e inesperada pedida de mano. Para el anuncio, aprovecharon la promoción del tema que han grabado juntos, Beso, en una redonda y efectiva estrategia de márketing.

A través de sus redes sociales, en el marco de la promoción del videoclip de esa canción, Rosalía, sin poder evitar las lágrimas, mostró un anillo con un gran diamante, sujetando la caja roja en la que venía, y exclamaba: "Ay Dios mío, y todo el rimel aquí corrido... Te amo". Hoy, ese amor es historia y forma parte del pasado para ambos.

