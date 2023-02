Muere el cantante Kyle Jacobs, marido de Kellie Pickler, a los 49 años por un "aparente suicidio"

El cantante de country Kyle Jacobs, marido de la también artista Kellie Pickler, ha fallecido a los 49 años a causa de un "aparente suicidio", tal y como ha informado este pasado viernes, 17 de febrero de 2023, el Departamento de Policía de Nashville (estado de Tennessee, EE.UU.).

Las autoridades de dicha ciudad, ubicada al este de Estados Unidos, atendieron una llamada de emergencia procedente del domicilio de Jacobs y Pickler este viernes por la tarde, según ha detallado un comunicado emitido por la policía y del que se hicieron eco medios locales.

Al llegar al lugar de los hechos, la policía y los bomberos encontraron a Jacobs sin vida con una herida de bala que todo hace indicar que fue "autoinfligida", por lo que el deceso será investigado como un "aparente suicidio".

El informe de las autoridades también detalla que Pickler, quien se casó con Jacobs en 2011, fue quien se puso en contacto con el servicio de emergencias mientras estaba acompañada por su asistenta personal.

De acuerdo al relato de la Policía, la cantante estaba dormida, se despertó y, al no encontrar a su esposo y no ser capaces ni ella ni su asistenta de acceder a una de las habitaciones de la vivienda, decidieron llamar a las autoridades.

Pickler comenzó su carrera en la quinta temporada del reality American Idol y más tarde fue reconocida por participar en el concurso Are You Smarter Than a Fifth Grader.

Junto a Jacobs, protagonizó tres temporadas del programa I Love Kellie Pickler, que se centraba en su vida como cantante y en sus relaciones afectivas, y se emitía en el canal de música country CMT.

Desde dicha cadena han enviado en las últimas horas un mensaje afectuoso a través de sus redes sociales tras conocerse la noticia: "Nuestros pensamientos y oraciones están con Kellie Pickler y el resto de la familia Jacobs".

Por su parte, Jacobs fue un cantante, compositor, guitarrista y pianista de música country que trabajó para artistas como Garth Brooks, Kimberley Locke, Darius Rucker y Tim McGraw. Además, ganó un premio de la Academia de Música Country en 2014 por su labor como productor en el tema I Drive Your Truck, de Lee Brice.

